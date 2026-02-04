Cáncer suma a su lista más de 500 mexicanos al día; anualmente se confirman 207 mil 154 pacientes

Cada día en México, en promedio se registran al menos 567 casos de cáncer.

De acuerdo a datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan) 2022, anualmente se confirman 207 mil 154 pacientes con esta enfermedad.

Cáncer de mama, próstata, colon, tiroides y cervicouterino, son las 5 neoplasias malignas más frecuentes entre los adultos mexicanos.

Por género, el cáncer de mama se mantiene en primer sitio y entre los hombres, el de próstata.

La leucemia linfoblástica aguda es el más común de los cánceres infantiles.

MALOS HÁBITOS AUMENTAN RIESGO DE CÁNCER

En el Día Mundial contra el cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, especialistas coinciden en señalar que entre menos saludable se encuentre una persona tiene mayor riesgo de sufrir una neoplasia maligna.

Más allá del origen genético del cáncer, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol, se consideran factores ambientales que pueden incrementar las posibilidades de generar un tumor maligno.

Ante este panorama, en entrevista con Excélsior Mayra Galindo Leal, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) indicó que además de buscar un estilo de vida más saludable, la recomendación es acudir al médico para realizar estudios de detección temprana, la cual, es fundamental para lograr que el cáncer sea curable.

“Entre otros, los factores de riesgo que pueden desarrollar cáncer son el sedentarismo, la obesidad, la forma en que comemos. En general, todos padecemos o hacemos las mismas rutinas que nos está llevando a tener estos tipos de cáncer. Entonces los estilos de vida pueden ser una de las causas por las que aparecen tan frecuentemente ahora los casos de cáncer”, señaló Mayra Galindo.

Explicó que la detección temprana del cáncer hace la diferencia entre la vida y la muerte.

La experta indicó que el 56 % de las personas que viven en nuestro país conocen a alguien cercano que vive con cáncer, por lo que señaló que es importante realizar campañas de prevención con más recursos públicos que a su vez garanticen una detección temprana y atención oportuna.

Galindo Leal, expuso que entre los 40 y 50 años de edad es recomendable acudir al médico para una revisión preventiva y realizar estudios de sangre y para la detección temprana de cáncer de mama, próstata y colon.

“Como dice el lema de nuestra asociación: un cáncer detectado a tiempo puede ser curable. Entonces más que combatirlo, se debe detectar a tiempo.

“Es importante difundir que las mujeres se deben realizar una mastografía anual y el papanicolaou para el tema de cáncer cervicouterino. En el caso de los hombres se deben hacer la prueba del antígeno prostático. Y cada cinco años -todos- nos debemos hacer una colonoscopía para revisar el colon.

“Los invito a que consulten nuestra página https://www.amlcc.org/, donde tenemos diversos programas para la prevención y la disminución de factores de riesgo, así como el acompañamiento de los pacientes y sus familias”, indicó la directora general de la AMLCC.

Cabe señalar que de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología (InCan) el 40 % de los casos de cáncer son prevenibles con el cambio de estilo de vida y con acciones de salud pública en favor de la prevención.

70 % DE LOS CASOS DE CÁNCER LLEGAN EN ETAPAS AVANZADAS

El cáncer se ha mantenido como la tercera causa de muerte entre los mexicanos.

Durante 2024, en nuestro país fallecieron 95 mil 237 personas a consecuencia de tumores malignos. Cifra que de acuerdo al Inegi, aumentó con respecto a 2023, cuando se registraron 91 mil 562 decesos.

Los datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) correspondientes al periodo de enero a junio de 2025, indicaron que durante los primeros seis meses del año pasado se notificaron 47 mil 121 defunciones.

Nadia Tatiana García, doctora en ciencias biomédicas señaló a Excélsior que es alarmante que en promedio el 70 % de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas, lo cual, disminuye considerablemente las posibilidades de curación y convierte a este padecimiento en un problema de salud pública que se debe atender.

“Porque hemos visto una diferencia muy importante, si detectamos un paciente en un estadio muy temprano puede tener un mucho mejor pronóstico con respecto al paciente que ya llega en estadios más avanzados o con metástasis. La metástasis es cuando el cáncer no está solo en el sitio donde se desarrolla, sino que ya ha invadido otros órganos.

“Por tanto, los tratamientos ahí son mucho más agresivos y también las posibilidades de curación para estos pacientes son menores”, señaló.

DETECCIÓN TEMPRANA BRINDA ALTA SOBREVIVENCIA

La especialista agregó que si un cáncer se diagnostica en estadíos tempranos, la mayoría de los pacientes pueden vivir al menos una década de vida sin la enfermedad.

“El 95% de estos pacientes están vivos 10 años después. Vamos haciendo cortes para ver la supervivencia de los pacientes y la mayoría vive a lo largo del tiempo.

“Esto también tiene mucho que ver con los tratamientos que son más efectivos en etapas tempranas porque son menos mórbidos, es decir, causan menos toxicidades y el resultado es que el pronóstico del paciente en general es mejor”, indicó.

Nadia Tatiana García precisó que la curación de un cáncer también depende del estado funcional de cada paciente, por lo que es importante promover la cultura de prevención, con chequeos médicos regulares y evitar normalizar síntomas que son persistentes.

“No es lo mismo diagnosticar un paciente de 40 años con un buen estado funcional de salud, que hace ejercicio, que no fuma, a iniciar tratamiento con un paciente con obesidad, sedentario, con un mal estilo de vida que realmente compromete muchas veces los tratamientos.

“Por esto es importante que mejoremos nuestro estilo de vida. Y creo que uno de los mensajes más importantes es que el cáncer detectado a tiempo puede ser no solo curable, sino también controlable. La detección oportuna no solo salva vidas, sino que también permite tratamientos menos agresivos”, señaló la doctora en ciencias médicas Nadia Tatiana García.