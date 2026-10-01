Semar asegura arsenal y tractocamión en Los Reyes, La Paz

Elementos adscritos a la Región Naval Central de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) participaron en apoyo a personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro de las acciones de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la ley.

La intervención se desarrolló en el Fraccionamiento Industrial San Isidro, luego de que las autoridades recibieran información que derivó en la inspección de una unidad de carga.

Durante las diligencias, autoridades municipales aseguraron a un hombre, así como un tractocamión en cuyo interior fueron localizados dos fusiles AK-47 desarmados, un arma corta y un rifle de diábolos.

También fueron encontrados 10 cerrojos, 10 culatas tácticas retráctiles, 10 resortes atenuadores, 10 palancas de maniobra, 10 cargadores de plástico y 10 empuñaduras.

El inventario incluyó además un cuchillo militar, un cajón de mecanismo superior, dos guardamanos color caqui, 11 cañones con cajón de mecanismo superior, ocho guardamanos negros y otro mecanismo superior.

Las autoridades localizaron igualmente dos paquetes que contenían diferentes armas, cuyo contenido quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Tras concluir la intervención, el detenido, el tractocamión, el armamento, los componentes y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente.

Será el Ministerio Público el encargado de integrar la carpeta de investigación, determinar el origen y destino del material asegurado y definir la situación jurídica de la persona detenida conforme avancen las diligencias.