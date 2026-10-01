Ante fuertes lluvias, Nuevo León tendrá clases virtuales este viernes

De forma preventiva ante el pronóstico de intensas lluvias que se registrarán en Nuevo León, la Secretaría de Educación anunció que mañana viernes las clases de educación básica se realizarán de forma virtual.

A través de un comunicado, se informó que la Secretaría de Educación determinó la medida en atención a las recomendaciones de Protección Civil del estado.

“La disposición aplica para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares”, precisó el escrito.

Precisó que las clases en línea se desarrollarán a través de las plataformas y medios digitales establecidos por los docentes, de acuerdo con la organización de cada plantel educativo.

La indicación también aplica para las Escuelas Normales, así como para las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependan de la Secretaría de Educación en Nuevo León.

“La Secretaría de Educación exhorta a la comunidad escolar y a la población en general a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil del estado de Nuevo León, así como a las declaratorias de alerta que se emitan”, puntualizó.