Semar establece puente marítimo para llevar ayuda a damnificados por el huracán Polo

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó el despliegue del Plan Marina en el noroeste del país y estableció un puente marítimo para trasladar alimentos, agua y equipo hacia las comunidades afectadas por el paso del huracán “Polo”, principalmente en Baja California Sur y Sonora.

Como parte de la operación, el Buque de Apoyo Logístico ARM “Isla Tiburón” zarpó de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, con rumbo a La Paz, Baja California Sur. La unidad naval transporta 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua embotellada destinados a familias damnificadas.

A esta operación se sumará el Buque Multipropósito ARM “Zapoteco”, en el que fueron embarcadas mil 400 despensas y 11 mil 88 litros de agua. Ambos navíos forman parte del dispositivo logístico implementado por la Armada de México para mantener el suministro de víveres hacia las zonas donde las comunicaciones terrestres o las condiciones provocadas por el ciclón dificultan la atención de la emergencia.

La movilización forma parte del despliegue que la Marina mantiene desde días antes del impacto de “Polo”. La dependencia había dispuesto personal, buques, aeronaves, vehículos y maquinaria pesada ante la trayectoria del ciclón en el Pacífico mexicano.

En Sonora, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, activó el Plan Marina en Fase de Auxilio ante las inundaciones y lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico.

Un total de 115 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y de Infantería de Marina fueron movilizados hacia Guaymas, Empalme, Huatabampo, Hermosillo, particularmente Bahía Kino, además de Yavaros y Navojoa.

Para las operaciones fueron desplegados dos vehículos Unimog, seis vehículos comando, 27 camionetas pick up, seis unidades de redilas, tres ambulancias, seis camiones de volteo, dos retroexcavadoras y dos pipas.

Hasta el momento, los efectivos navales han participado en la evacuación de 97 personas que permanecían en zonas afectadas. También intervinieron en la liberación de tres vías de comunicación y retiraron aproximadamente 10 metros cúbicos de basura y escombros.

En Baja California Sur, elementos del Sector Naval de Santa Rosalía distribuyeron 125 despensas entre familias de Loreto y Mulegé que sufrieron afectaciones por “Polo”.

En esa misma región, personal naval realizó una evacuación médica aérea de una menor que presentó traumatismo craneoencefálico leve.

La paciente fue trasladada a bordo de un helicóptero de la Armada desde la colonia Los Frailes, en Mulegé, hasta Santa Rosalía. Una ambulancia la esperaba para llevarla a un hospital y continuar con la atención especializada.

Mientras tanto, en La Paz, la Cuarta Zona Naval participó en una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil para evaluar los daños y coordinar las siguientes acciones de auxilio.

Elementos de la Marina también efectuaron recorridos en San Carlos para identificar las zonas afectadas y determinar las necesidades inmediatas de sus habitantes.

En Puerto Cortés, una Brigada de Respuesta a Emergencias fue enviada a diferentes comunidades de Comondú. Los marinos trabajan en albergues, reforzamiento de bordos y embarcaderos, limpieza de canales, retiro de maleza y escombros, así como en la rehabilitación de vías de comunicación.

La Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, se incorporó además al Centro de Mando de Protección Civil instalado en Los Mochis, Sinaloa, para coordinar las acciones de los tres órdenes de gobierno ante las afectaciones registradas en el noroeste del país.

De manera paralela a las operaciones por “Polo”, la Armada mantiene vigilancia sobre el huracán “Rachel”, reportado en categoría uno en el Pacífico.

Ante su evolución, la Décima Zona Naval, con sede en San Blas, Nayarit, estableció coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con organismos de atención de emergencias, para preparar medidas preventivas y mecanismos de respuesta.

“Rachel” se desarrolló inicialmente como tormenta tropical el 27 de septiembre, a partir de la depresión tropical Dieciocho-E, de acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional del Agua.

La Marina llamó a la población de las zonas potencialmente afectadas a consultar información oficial, atender las indicaciones de Protección Civil, ubicar los refugios temporales y evitar la difusión de información sin confirmar.