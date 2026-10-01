Comunidad educativa de Torreón lamenta muerte de subdirectora de secundaria

La comunidad educativa de la Comarca Lagunera de Coahuila lamentó el asesinato de la subdirectora de la Escuela Secundaria General número 13, Nedi Edith Nevarez González, quien falleció la mañana de este jueves luego de un ataque perpetrado al interior del plantel educativo donde prestaba sus servicios.

A través de redes sociales, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) extendió sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de la querida compañera.

“Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un abrazo fraterno a quienes hoy sentimos su partida, mucha fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles para todo el magisterio nacional”. Descanse en paz.

Por su parte, la Delegación D-11-63 se unió a la pena que embarga a la familia por el sensible fallecimiento de la docente.

Destacaron que su ausencia deja un vacío entre quienes tuvieron la dicha de compartir momentos, trabajo y experiencia a su lado.

“Más allá de ser una compañera, Nedi deja en nuestros corazones recuerdos, cariño y una huella que permanecerá siempre con nosotros”.

Los maestros también se despidieron de la maestra Nedi Edith Nevarez González, a quien calificaron como una excelente maestra en la materia de español, además de inspirar a un importante número de personas para dedicarse a la docencia.

“Esperamos se haga justicia porque no podemos estar así, estamos sin garantías los maestros, que mal, de verdad, qué impotencia”, dice uno de los escritos en redes sociales.

La subdirectora falleció la mañana de este jueves luego de un ataque perpetrado en la Escuela Secundaria General número 13, donde prestaba sus servicios.