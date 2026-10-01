Alertan por lluvias en Hidalgo y piden extremar precauciones

De manera preventiva y ante el pronóstico de lluvias para gran parte del estado de Hidalgo, autoridades estatales mantienen vigilancia permanente y exhortaron a la población a extremar precauciones, principalmente en las regiones del norte del estado, donde se prevén las mayores precipitaciones.

La alerta se mantiene debido a que las lluvias registradas durante las últimas horas ya han provocado anegamientos, ingreso de agua a viviendas y algunos derrumbes en distintos puntos de Hidalgo, por lo que existe especial atención en las zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

El gobernador Julio Menchaca Salazar informó que el Comité de Emergencias permanece activo y da seguimiento a las condiciones meteorológicas en las diferentes regiones de la entidad, con particular atención en la Sierra Gorda, Sierra Alta y la Huasteca.

Afectaciones por las lluvias en Hidalgo Foto: Especial

El mandatario estatal recordó que hace un año una vaguada ocasionó afectaciones para alrededor de 35 mil familias de 28 municipios, por lo que actualmente se mantienen acciones preventivas para responder ante cualquier contingencia que pudiera presentarse nuevamente por las precipitaciones.

Menchaca Salazar señaló que las condiciones climatológicas también representan un desafío para los trabajos de reconstrucción de caminos que resultaron dañados por fenómenos anteriores, aunque los procesos para continuar con estas obras ya se encuentran encaminados.

Ante este escenario, las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar zonas susceptibles a inundaciones o derrumbes y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente durante los periodos de mayor intensidad de lluvia.

El gobernador también adelantó que se prevé una próxima visita de la presidenta de México, en la que se abordarían posibles apoyos para las familias que perdieron sus viviendas como consecuencia de fenómenos naturales.

Las autoridades estatales reiteraron que el monitoreo continuará de manera permanente y pidieron a la población mantenerse atenta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.