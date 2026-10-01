Refrenda Ebrard intención de México de consolidar ventaja competitiva con Estados Unidos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reafirmó la intención de México de sostener y consolidar su ventaja competitiva con Estados Unidos, su principal socio comercial.

Tras una reunión bilateral con Jaimeson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en el marco de la reunión ministerial del G20, el funcionario mexicano señaló que México ya cuenta con un acuerdo de facto, aunque aún quedan temas por resolver.

México tiene la mejor condición respecto a todos los demás países. Entonces evidentemente hay un acuerdo”, aseguró.

Recordó que el planteamiento inicial de la administración de Donald Trump era imponer un arancel de 25% a todas las exportaciones mexicanas, por lo que consideró relevante el punto en el que se encuentra actualmente la relación comercial.

Si no tuviéramos un acuerdo ya nos habrían puesto un 25% en todo, ya no tendrías tratado. México tiene una condición muy favorable”.

Explicó que el hecho de que todavía no exista una nueva firma o una fecha definitiva para la revisión del T-MEC, no significa que no haya avances.

A veces pensamos que el acuerdo es que ya se firme la versión del tratado, que ya termine algo, que tenemos una fecha. Pero la verdad de las cosas es que México hoy tiene la mejor posición”, reiteró.

Entre los pendientes, identificó la reducción de los aranceles bajo la Sección 232 para acero y vehículos, así como garantizar que México conserve su posición favorable frente a las nuevas medidas comerciales que eventualmente adopte Estados Unidos.

Necesitamos que en el sistema que implementa Estados Unidos, que todavía está por verse qué otras cosas van a hacer, nosotros mantenernos en la posición más favorable. México es el país que más exporta y que menos paga. Se dice fácil”.

Sin cambios

Respecto al panorama global y los recientes acercamientos bilaterales entre Washington y Beijing, la Secretaría de Economía descartó afectaciones directas a la posición mexicana.

La posición que tiene México es más favorable en cuanto al arancel efectivo que se paga que el resto de los países. El reciente acuerdo con China no modifica eso; China sigue estando en una posición mucho más desventajosa”, precisó.

El secretario Ebrard explicó que el hecho de que todavía no exista una nueva firma o una fecha definitiva para la revisión del T-MEC, no significa que no haya avances. Especial

Diversificación comercial con otras naciones

Como parte de la diversificación de mercados, Ebrard reveló que México tendrá misiones comerciales estratégicas con Canadá, la Unión Europea e India para 2027.

En el caso de Canadá, su socio en el T-MEC, se llevará a cabo la segunda edición de la misión comercial bilateral. La primera edición registró la participación de 736 empresas de ambas naciones.

Con la Unión Europea, y tras la modernización del acuerdo comercial bilateral, se concretó una misión comercial mexicana que visitará diversos países del bloque de 27 naciones en la primavera del próximo año.

Mientras que con India se entablaron conversaciones para revisar esquemas de acceso a mercado y reducción de aranceles, los cuales alcanzan el 150% en productos como el tequila y el 60% en otros bienes, además de explorar oportunidades en autopartes, vehículos e industria siderúrgica.