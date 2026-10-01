Semar lleva ayuda a Sonora y Sinaloa; activa operativos ante Rachel

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desplegó un puente aéreo y trasladó suministros a bordo del buque “Isla Tiburón” para atender a comunidades afectadas por las lluvias en el noroeste del país, mientras mantiene operativos de auxilio y prevención ante la presencia del huracán “Rachel” en el Pacífico.

En Sonora, donde el fenómeno meteorológico “Polo” provocó afectaciones, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, mantiene el Plan Marina en fase de Auxilio. De acuerdo con la dependencia, participan más de 4,878 elementos en recorridos de reconocimiento, evacuaciones preventivas, traslado de personas, limpieza de vialidades y retiro de escombros.

Las tareas se realizan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con recursos aéreos, terrestres y logísticos para responder a las necesidades de la población.

Para llevar ayuda al poblado de Las Guásimas, Sonora, personal naval utilizó un helicóptero MI-17 con el que entregó 200 despensas y cerca de 700 litros de agua potable. La aeronave también permitió efectuar reconocimientos y apoyar a las comunidades que requieren asistencia.

El abastecimiento por mar se reforzó con la llegada del Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” a la Octava Zona Naval, en Topolobampo, Sinaloa. La embarcación transportó 1,600 despensas, más de 4,000 litros de agua potable, tres vehículos y maquinaria pesada, incluidas retroexcavadoras, para fortalecer las labores de atención.

En paralelo, la Marina mantiene vigilancia ante el huracán “Rachel”, cuya ubicación reportada era de aproximadamente 184 kilómetros al este-noreste de Isla Socorro, Colima, y 388 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. En sus inmediaciones se registraban lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

La Décima Sexta Zona Naval activó el Plan Marina en fase de Auxilio por las fuertes precipitaciones en su área de atención. Una Brigada de Respuesta ante Emergencias y vehículos fueron desplegados en las zonas afectadas, en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En Oaxaca, la Vigésima Zona Naval puso en marcha la fase de Prevención y mantiene comunicación con las autoridades para definir las medidas necesarias ante posibles daños. Su personal supervisa albergues en Santa María Huatulco, Pluma Hidalgo y San Miguel del Puerto.

Como medida precautoria, la Secretaría de Marina, en su carácter de Autoridad Marítima Nacional, informó el cierre de los puertos de Manzanillo, Colima, y San Blas, Nayarit, a la navegación mayor, así como de Puerto Vallarta, Jalisco, a la navegación menor.