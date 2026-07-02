Golpe a Los Salazar en Hermosillo, capturan a ‘Bomba’, segundo al mando y aseguran droga

El segundo al mando de Los Salazar, identificado como Jesús Adrián "N", alias "Bomba", fue detenido en Hermosillo, Sonora, confirmó el gobernador Alfonso Durazo.

Fue detenido en Hermosillo Jesús Adrián "N", alias Bomba, identificado como segundo al mando de una célula generadora de violencia en el estado”, informó el mandatario.

Agregó que “la detención se logró como resultado de un operativo conjunto entre la SSPC y la AMIC. Durante la acción se aseguraron un arma de fuego, narcóticos y un vehículo”.

Acumulaba 10 órdenes de aprehensión

De acuerdo con Durazo, "Bomba" “cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes: ocho por desaparición cometida por particulares y dos por homicidio calificado”.

Además, precisó que “existe otra orden de aprehensión por homicidio calificado en proceso de obtención”.

Días antes capturaron a "El Monstruo"

La detención de Jesús Adrián "N" se produce apenas unos días después del arresto de Jesús Tadeo Hernández Escareño, alias "El Monstruo", señalado por las autoridades como operador logístico de Los Salazar, una organización vinculada al Cártel de Sinaloa.

En ese operativo, realizado en Ciudad Obregón, Sonora, también fueron capturados otros tres presuntos integrantes de la organización criminal como parte de una acción coordinada entre fuerzas federales y estatales.

Operativo coordinado en Ciudad Obregón

De acuerdo con información de inteligencia de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el despliegue fue realizado en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La Semar informó que, durante la intervención, además de Hernández Escareño, fueron detenidos Jesús Adrián Sánchez Sáenz, alias "El Gordo"; Iván Julián Ramírez Jiménez y Jonathan Alejandro Miranda Domínguez, identificados como integrantes de una célula delictiva con operaciones principalmente en el municipio de Cajeme.

La captura se realizó durante el cateo de un inmueble ubicado en la colonia Morelos, en Ciudad Obregón, donde las autoridades aseguraron 110 dosis de metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles, dinero en efectivo y el inmueble intervenido.