Arranca Mundial con México liderando en casos de sarampión en las Américas

México llega al Mundial con un título: el primer lugar de contagios de sarampión entre las naciones que integran la región de las Américas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) actualmente son cuatro los países que concentran alrededor de 97% de los casos de esta enfermedad viral.

En orden descendente se encuentran: México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

De hecho, de febrero de 2025 —cuando inició el brote de sarampión en nuestro país— al corte del 9 de junio de 2026, sumaban 18 mil 183 casos, de los cuales, 11 mil 569 han ocurrido en este año. Además, en total, existen 41 muertes confirmadas, informó la Secretaría de Salud.

Piden intensificar vigilancia epidemiológica

Ante este panorama, la recomendación es que durante el Mundial se intensifique la vigilancia epidemiológica tanto para los turistas, como para las personas que viven en el país, señaló en entrevista con Excélsior, Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología.

El objetivo, dijo, es que, en caso de que se detecte y se confirme a una persona con sarampión, se haga un cerco sanitario para detener la cadena de contagios, que ha ocasionado el brote que afecta a todo el territorio nacional desde hace un año y cuatro meses.

Tenemos que mejorar la vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Tenemos que detectar los casos que se puedan presentar, ya sean nacionales o extranjeros. Luego de detectarlos, se deben aislar, atenderlos para ver si se complican o no, pero también para evitar que puedan llevar la enfermedad a otras personas.”

Añadió que en los filtros sanitarios también se debe verificar que quienes ingresan al país tengan sus esquemas completos de vacunación.

Romero Feregrino enfatizó que es importante recordar que el sarampión tiene una de las tasas más altas de contagio, ya que cada paciente infectado con el virus puede contagiar de 12 a 18 personas.

Y esta situación podría ocurrir en un lugar cerrado donde las personas se reúnan a ver un partido de futbol o celebrar.

“El sarampión se transmite por las secreciones respiratorias. Se deben evaluar diferentes situaciones, porque entre más contacto tengas con las personas y el lugar sea más cerrado, hay mayor riesgo de contagio de este tipo de enfermedades que se transmiten por secreciones respiratorias”, indicó.

¿Cómo se pueden prevenir los contagios de sarampión?

El coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología señaló que la única medida realmente eficaz para evitar contagios de sarampión es la inmunización.

Y en caso de que la persona esté infectada, debe mantenerse en aislamiento para impedir la transmisión del virus.

Romero Feregrino señaló que, como en cualquier enfermedad que se contagia por secreciones respiratorias, ayuda el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar y también el uso de cubrebocas al estar enfermo.

Pero lo más efectivo, insistió, es estar vacunado.

“Antes, durante y después del Mundial, México tiene que seguir vacunando porque sólo intensificando la vacunación es como se puede detener el brote de sarampión que nos afecta”, enfatizó.

De acuerdo con la OPS, éstos son algunos de los síntomas de la enfermedad. Abraham Cruz

Vacuna empieza a ser efectiva a 10 días de su aplicación

Rodrigo Romero Feregrino explicó que las personas deben vacunarse contra sarampión, al menos 10 días antes de viajar.

Ya que 10 días es el tiempo mínimo en el que se inicia la generación de anticuerpos contra la enfermedad, lo cual va avanzando gradualmente hasta lograr una cobertura completa a los 15 días.

Añadió que la indicación es aplicar el biológico a partir de los 6 meses hasta los 50 años de edad.

La vacuna que se suministra —en dos dosis— es la triple viral (SRP) sarampión, rubéola y paperas.

Todas las personas menores de 50 años deben revisar sus esquemas para asegurar que tengan las dos dosis de sarampión de la vacuna triple viral."

La Secretaría de Salud emite aviso preventivo de viaje

Desde el pasado mes de mayo, la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje para informar y prevenir a los turistas sobre posibles afectaciones en su salud, entre ellas, un contagio de sarampión.

En su documento, indicó que es importante contar con esquema de vacunación completo y actualizado, incluyendo vacunas contra sarampión, influenza y covid-19, acorde con lo establecido en el Programa Nacional de Vacunación vigente del país de destino.

Añadió que en caso de presentar cualquier síntoma de enfermedad se debe evitar realizar viajes nacionales o internacionales.