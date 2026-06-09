Contagios de sarampión suman 18 mil 157 casos y 41 muertes en México

Los contagios de sarampión en el país aumentaron a 18 mil 157, de acuerdo con el reporte publicado por la Secretaría de Salud con corte al 8 de junio.

La mayoría de los pacientes se confirmaron en los primeros cinco meses de 2026, con un total de 11 mil 547 casos.

Es importante señalar que la contabilización inició en febrero del año pasado, cuando se hizo oficial el brote de esta enfermedad viral en México.

Los niños sin vacunar o que no tienen completo su esquema de inmunización siguen siendo los más afectados. De hecho, el mayor impacto se concentra en los menores de 1 a 4 años de edad. En segundo lugar de casos se ubicaron los niños de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años.

CDMX, SEGUNDA ENTIDAD CON MÁS CASO

Durante 2026, Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes.

Con 6 mil 409 contagios, la entidad jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista.

Le siguió la capital del país con 981 casos y, en tercer lugar, la entidad chiapaneca con 833.

Hasta el momento, las 32 entidades federativas han reportado contagios y el virus se ha extendido a 496 municipios.

SARAMPIÓN COBRA LA VIDA DE 41 PERSONAS

La autoridad sanitaria informó que la cifra total acumulada de muertes durante el periodo 2025-2026 ascendió a 41.

Las 11 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

Chihuahua: 21

Jalisco: 5

Zacatecas: 4

Ciudad de México: 3

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

EXHORTAN A VACUNARSE

Ante este panorama, la Secretaría de Salud recordó a la población que la vacunación contra el sarampión es permanente y se aplica de manera gratuita en todo el país.

Por lo cual, exhortó a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación para todas las edades.

Reiteró que la inmunización contra el sarampión está dirigida principalmente a:

● Niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.