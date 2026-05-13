De la Armada para el mar; Secretaría de Marina hundirá buque para crear arrecife artificial

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el exbuque “Onjuku”, que durante años formó parte de las capacidades científicas de la Armada de México, será hundido de manera controlada este jueves frente a las costas de Tamaulipas.

Tras esta decisión, el navío se integrará al Sistema Arrecifal Artificial de la entidad fronteriza con el fin de contribuir a la conservación marina del país, particularmente en el Golfo de México.

La embarcación, que anteriormente fue utilizada para tareas de investigación y estudio oceanográfico, se convertirá en un arrecife artificial ubicado a 30 kilómetros de Mezquital, en una acción que busca fomentar la biodiversidad marina y generar nuevos hábitats submarinos para diversas especies.

Se convertirá en un arrecife artificial ubicado a 30 kilómetros de Mezquital. Cortesía

¿Cuál fue el proceso por el que tuvo que pasar?

De acuerdo con autoridades navales, previo a su hundimiento el “Onjuku” pasó por un proceso riguroso de limpieza y acondicionamiento ambiental para garantizar que no represente un riesgo para el ecosistema marino.

Entre las acciones realizadas destacan la limpieza de maquinaria y tanques, el retiro de residuos y cableado, así como una supervisión ambiental constante durante todas las etapas del procedimiento.

La Marina destacó que este tipo de proyectos permiten transformar antiguas unidades navales en espacios que favorecen la reproducción y refugio de especies marinas, además de impulsar actividades científicas, turísticas y de buceo en la región.

La acción busca fomentar la biodiversidad marina y generar nuevos hábitats submarinos. Cortesía

¿Qué utilidad tienen los arrecifes artificiales?

El Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas forma parte de las estrategias de conservación marina impulsadas en el litoral del Golfo de México, donde arrecifes artificiales han demostrado ser una herramienta útil para recuperar ecosistemas, fortalecer cadenas biológicas y atraer vida marina.

Especialistas señalan que, con el paso del tiempo, estructuras sumergidas como el “Onjuku” pueden convertirse en auténticos pulmones submarinos, al servir como superficie para el crecimiento de corales, algas y otras formas de vida que enriquecen el equilibrio ecológico de la zona.

Por último, la Secretaría de Marina reiteró que el hundimiento controlado se realizará bajo estrictos protocolos ambientales y de seguridad, con el objetivo de garantizar beneficios ecológicos a largo plazo para las costas tamaulipecas.

fdm