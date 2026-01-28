Ariadna Montiel sostuvo reunión laboral con Servicios de Salud IMSS Bienestar
La mesa de trabajo tuvo como eje central la credencialización del Servicio Universal de Salud que implementará el gobierno federal.
La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo una reunión de trabajo con Servicios de Salud IMSS Bienestar, encabezada por su titular Alex Svarch en relación a la credencialización del Servicio Universal de Salud que implementará el gobierno federal.
En la cita también estuvieron presentes delegados y delegadas estatales, cuyo objetivo fue coordinar acciones y garantizar que el derecho a la salud llegue de manera ordenada y eficiente a cada rincón del país.
Para este proceso, se registrará a toda la población de los 32 estados del país, iniciando con los federalizados, por lo que se desplegarán 14 mil servidores de la nación en dos mil 365 módulos y nueve mil 791 estaciones para tomar los datos.
¿Qué es el Servicio Universal de Salud?
Cabe mencionar que del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, una identificación que garantizará este derecho en las instituciones públicas del gobierno federal como lo son el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.
Sobre la inversión que se tiene destinada para esta tarea, se prevé que sean tres mil 500 millones de pesos, lo que permitirá a la ciudadanía identificar su derechohabiencia, la unidad de salud más cercana y conocer dónde acudir cuando se requiera atención.
Además, vinculará a un expediente médico electrónico que tendrá toda la información, desde historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas e incluso la información de cambio de derechohabiencia y domicilio.
fdm