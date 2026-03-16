Asesinan a un hombre tras irrupción armada en vivienda de Tula de Allende

Una persona fue ejecutada durante un ataque armado ocurrido al interior de una vivienda ubicada en la calle Volcán Karamin, en la colonia San José, detrás de la Secundaria Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tula de Allende.

Según los primeros reportes, un individuo llegó al domicilio a bordo de una motocicleta, ingresó al inmueble y abrió fuego contra la víctima, para posteriormente darse a la fuga sin que hasta el momento se conozca su paradero. Vecinos del lugar aseguraron haber escuchado los disparos y alertaron de inmediato a las autoridades locales.

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir el llamado de emergencia e iniciaron las diligencias correspondientes, además de resguardar la escena del crimen. Las autoridades indicaron que se recababan testimonios y evidencias que permitan identificar al agresor y esclarecer las circunstancias del ataque.

Este hecho se suma a una serie de incidentes violentos registrados en distintos puntos del municipio.

«pev»