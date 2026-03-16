Le exigen 15 mil pesos para liberar a su hermana; otro caso de extorsión en Nombre de Dios

Un nuevo intento de extorsión fue reportado vía telefónica a la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios, Durango.

Los oficiales se trasladaron al lugar donde se entrevistaron con una joven, quien informó que estaba recibiendo llamadas telefónicas en las que le exigían la cantidad de 15 mil pesos, asegurando que tenían secuestrada a su hermana.

Ante el escenario, los elementos de seguridad implementaron de inmediato un operativo de búsqueda para localizar a la menor, logrando encontrarla a un costado del frontón, sana y salva y sin presentar ningún tipo de daño.

Joven que fue trasladada a su domicilio luego de que su hermana recibió llamadas de extorsión Foto: Especial

Posteriormente, la menor fue trasladada en compañía de sus familiares a su domicilio para su seguridad.

Los números telefónicos desde los cuales se realizaron las llamadas de extorsión son el (675) 111 7960 y (675) 871 6820 del municipio El Salto, Durango.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños telefónicos y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión, con el fin de prevenir este tipo de delitos.

Autoridades afuera de un domicilio donde se reportó una llamada de extorsión Foto: Especial

En Edomex cae Callejas

Por Blanca Betán

Luego de varios meses de investigación y tras una denuncia ciudadana, autoridades federales y del Estado de México lograron la captura de José Armando “N”, alias “Callejas”, considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en diversos delitos.

La detención ocurrió el pasado 14 de marzo en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, donde elementos de distintas corporaciones montaron un operativo coordinado. En la acción participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad mexiquense.

De acuerdo con las autoridades, “Callejas” es investigado principalmente por extorsión, aunque también estaría relacionado con delitos contra la salud, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos. Su captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía del Estado de México.

Investigaciones señalan que el sujeto exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar su negocio. Operaba en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo y Metepec, en el Edomex.

Las indagatorias apuntan a que el detenido formaría parte de una célula delictiva dedicada a extorsionar y operar en distintos delitos en territorio mexiquense, lo que lo colocó en la lista de objetivos prioritarios para las autoridades.

Tras su arresto, José Armando “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes del grupo criminal con el que presuntamente operaba.

jcp