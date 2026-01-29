Ariadna Montiel refuerza  coordinación operativa de los Programas del Bienestar

Con el fin de contar con una mejor coordinación operativa de los programas sociales que ofrece el gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, este jueves 29 de enero, la encargada de la política social del país, Ariadna Montiel Reyes sostuvo una reunión con piezas clave en esta misión.

La funcionaria compartió en redes sociales parte de los trabajos que en conjunto con el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, y las y los delegados estatales sostuvo con el fin de alcanzar la meta establecida para este 2026.

De acuerdo a la titular del Bienestar, la reunión tuvo dos ejes de acción:

Planeación. Organización de tareas.

En las cuales se buscaron las mejores estrategias de cara a este inicio de 2026, año en el que los programas sociales tuvieron un aumento significativo tanto en su alcance como en el monto entregado a los miles de derechohabientes en todo el país.

Programas beneficiarán a casi 43 millones de personas

Los Programas para el Bienestar beneficiarán este 2026 a casi 43 millones de personas, una cifra sin precedentes en nuestro país, informó el coordinador general de Programas para el Bienestar.

El funcionario precisó que este año se incorporarán 10 millones de personas más a alguno de los programas, pensiones o becas que entrega el gobierno federal que, hacia finales de 2025, llegaban a 32.8 millones de personas.

Torres Rosas agregó que la meta de personas derechohabientes para 2026 será posible gracias a la mayor inversión social que se ha hecho en la historia: un billón de pesos, únicamente en Programas para el Bienestar.

