Ariadna Montiel condena agresión contra candidata de Morena y equipo en Coahuila

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, condenó la agresión que sufrió Delia Hernández, candidata de la coalición Morena-PT a la diputación local por el Distrito 4 de Coahuila, junto con integrantes de su equipo de campaña.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, Montiel expresó su solidaridad con la aspirante y aseguró que cuenta con el respaldo del partido. “Toda nuestra solidaridad y respaldo a nuestra compañera y candidata del Distrito 4 en Coahuila, Delia Hernández, ante la agresión que sufrió junto a su equipo de trabajo”, señaló.

La líder morenista exigió a la Fiscalía General del Estado actuar con prontitud para detener al presunto responsable, a quien identificó como militante de la coalición PRI-UDC. También pidió que las autoridades otorguen medidas de protección para salvaguardar la integridad de la candidata y de su equipo.

Montiel afirmó que Morena mantendrá sus actividades proselitistas en la entidad y continuará recorriendo colonias y comunidades para promover su proyecto político. “En Morena Sí vamos a seguir caminando casa por casa junto al pueblo”, escribió.

La dirigente nacional sostuvo que su partido busca llevar la Cuarta Transformación a Coahuila y reiteró su llamado a respaldar a los candidatos de la coalición en las elecciones locales. “En Coahuila ya es tiempo de que llegue la Transformación”, concluyó.