Panteones de Durango reciben a 60 mil visitantes por Día de las Madres

Un total de 60 mil personas acudieron a los panteones de Durango para conmemorar y honrar la memoria de las madres fallecidas.

Las autoridades implementaron un operativo de seguridad en el que participa Protección Civil y acordonaron más de 60 sepulturas para evitar situaciones de riesgo para los asistentes.

Las personas acudieron a visitar a sus madres y abuelas, llevando música, comida y flores; incluso hubo familias completas que llevaron alimentos para compartirlos con quienes les dieron la vida.

Las autoridades recomendaron a los asistentes tomar precauciones, respetar las zonas acordonadas y seguir las indicaciones emitidas por las corporaciones de seguridad.