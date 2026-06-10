Anuncia Toño Astiazarán participación de Justin Trudeau, ex Primer Ministro de Canadá, en el Foro Mundial de Energía Solar 2026

Con la participación de Justin Trudeau, ex Primer Ministro de Canadá, como principal ponente, se realizará la quinta edición del Foro Mundial de Energía Solar los días 21 y 22 de octubre bajo el lema “Transición energética, justa y eficiente”, anunció el presidente municipal de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez.

Toño Astiazarán precisó que la administración municipal está comprometida con impulsar y realizar acciones que lleven a una transición hacia las energías limpias y sustentables ante desafíos importantes como el cambio climático, la escasez de agua y la necesidad de diversificar las fuentes de energía.

“Siempre hemos dicho que es muy importante construir alianzas con el sector privado, academia, expertos en estos temas para que todos juntos caminemos unidos en torno a una visión de una ciudad mucho más moderna, eficiente y sustentable. Estamos de manteles largos por recibir a un ex primer ministro de Canadá como ya hemos recibido a un ex presidente de Estados Unidos, Colombia y otros países de la Unión Europea”, agregó el presidente municipal.

El Foro Mundial de Energía Solar “Transición energética justa y eficiente”, pone en el centro la necesidad de garantizar que el acceso a energías limpias sea equitativo, accesible y sostenible para todas y todos, es por ello que el programa de la quinta edición contempla ponencias sobre “Energía Solar para un Futuro Sostenible”, “Transformación Energética a Través de la Eficiencia”, “Movilidad Eléctrica Accesible, Sostenible e Inteligente”, “Futuro Energético Inclusivo”, y “Futuro Energético desde lo Local”.

Justin Trudeau, es el primer ministro número 23 de Canadá, quien cuenta con una trayectoria que combina experiencia en gobernanza, diplomacia global y compromiso con el medio ambiente, posicionándolo como una de las voces más influyentes en la transición hacia un futuro más justo.

Excélsior

Durante su desempeño como Primer Ministro encabezó una agenda que impulsó el crecimiento económico limpio, la acción climática y el bienestar social, apostando por una visión de desarrollo inclusivo y sostenible.

Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, AMECC, acompañada de Fernando Rodríguez, director del Cluster de Energía en Sonora, manifestó que el Foro Mundial de Energía Solar se ha consolidado como un espacio en el que expertos, investigadores, empresarios, estudiantes, sociedad civil y representantes gubernamentales, comparten experiencias y promueven innovaciones tecnológicas para construir un mundo más sostenible.

“Más allá de un evento, este Foro representa una apuesta por el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Nos permite fortalecer capacidades, generar alianzas estratégicas, impulsar proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas y posicionan a Hermosillo como una ciudad que participa activamente en la construcción de soluciones, desafíos energéticos y climáticos de este siglo XXI”, expresó Carla Neudert.

Por su parte, Fernando Rodríguez, director del Clúster de Energía Sonora destacó que el programa de esta quinta edición estará alineado a los cinco ejes de la Estrategia Municipal de Transición Energética en Hermosillo, única ciudad del país en contar con una Agencia Municipal de Energía, aspectos que no solamente posicionan a la ciudad sino permiten atraer inversiones.

“Las empresas que buscan invertir y buscan generar empleos en la ciudad, una de las primeras preguntas que se hacen es si tenemos energía disponible, si tenemos energía limpia y barata y algo que mostramos dentro del Foro es precisamente eso, que Hermosillo tiene energía disponible, suficiente, limpia y barata”, expresó Fernando Rodríguez.

Contará con hackaton con más de cien estudiantes, conferencias, conversatorios, paneles de expertos, presentaciones de proyectos y Networking relacionados con la transición energética, en las que participarán ponentes de entre 12 y 18 países en este foro cuyos detalles se podrán consultar en foroenergia.hermosillo.gob.mx para las personas interesantes.

El Foro Mundial de Energía Solar se ha consolidado como un referente internacional. En 2022, contó con la participación del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos; en 2023, con Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos; en 2024, de Sanna Marin, ex Primera Ministra de Finlandia; y en 2025, de Steve Wozniak, cofundador de Apple.