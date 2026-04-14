Semar apoya en operativo de cateo en Chiapas

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desplegó personal para brindar seguridad perimetral durante la ejecución de un cateo en el fraccionamiento Terranova, en este municipio fronterizo.

La intervención se realizó como parte de las acciones conjuntas en apoyo a la seguridad pública en respaldo a agentes ministeriales cumplimentaban la orden judicial correspondiente, elementos navales resguardaron la zona para garantizar el desarrollo de la diligencia sin incidentes.

Derivado del operativo, las autoridades aseguraron tres vehículos, un remolque para cuatrimoto, dos cuatrimotos y un vehículo tipo razer, además del inmueble donde se llevó a cabo la inspección.

La participación de la Semar en este tipo de acciones se enmarca en las labores de apoyo a autoridades estatales y ministeriales. Cortesía

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público competente, instancia que integrará la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica tanto de los objetos como del predio intervenido.

La participación de la Semar en este tipo de acciones se enmarca en las labores de apoyo a autoridades estatales y ministeriales, particularmente en zonas consideradas estratégicas por su ubicación y dinámica delictiva. Tapachula, por su condición fronteriza, ha sido punto de atención permanente en operativos coordinados.

Con estas diligencias, las instituciones involucradas buscan inhibir actividades ilícitas y avanzar en el desmantelamiento de posibles redes delictivas que operan en la región, bajo un esquema de actuación conjunta y apego a los procesos legales vigentes.

fdm