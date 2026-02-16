Sector inmobiliario y constructores van por más certidumbre y financiamiento

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) formalizaron un convenio de colaboración para destrabar la inversión, elevar los estándares técnicos y fortalecer la articulación entre desarrolladores, constructores y comercializadores en México, en un contexto donde el capital disponible no se canaliza con la eficacia que el sector demanda.

El acuerdo —suscrito por la presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, y el presidente nacional de CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled— plantea una coordinación estructural para impulsar proyectos de vivienda, infraestructura, turismo y comercio con mayor eficiencia financiera, solidez normativa y responsabilidad social.

Inversión estancada y liquidez subutilizada

Durante el acto, Méndez Jaled advirtió que actualmente se invierte alrededor de 1.7% del producto interno bruto en construcción, proporción que, afirmó, resulta insuficiente frente a las necesidades de desarrollo del país.

A ello se suma un dato relevante: la banca comercial dispone de aproximadamente 7.8 billones de pesos, pero solo una fracción menor se destina a créditos para construcción y vivienda. “Los capitales no fluyen como deberían”, señaló, al subrayar que existe un amplio margen de recursos sin canalizar hacia proyectos inmobiliarios estructurados y viables.

En este contexto, el convenio busca generar condiciones de certidumbre técnica y jurídica que permitan reducir riesgos, fortalecer la planeación y hacer más atractiva la inversión en desarrollos bien diseñados.

Profesionalización y red nacional verificada

Para AMPI, organización con 70 años de trayectoria en la profesionalización del sector inmobiliario, la alianza significa acceso directo a una red nacional de constructores formales y especializados afiliados a CMIC. Esto, según explicó Rivas Padilla, elevará los estándares de calidad, reducirá la incertidumbre operativa y fortalecerá la confianza en cada proyecto.

El acuerdo contempla tres ejes centrales: mayor confianza y seguridad para afiliados mediante la vinculación directa entre inmobiliarios y empresas constructoras verificadas; capacitación técnica y especializada al abrir a los profesionales inmobiliarios la estructura educativa y de formación de CMIC bajo esquemas preferenciales; y desarrollo de mejores proyectos, al combinar el conocimiento de mercado de AMPI con la capacidad técnica, normativa y constructiva de CMIC.

La presidenta de AMPI sostuvo que cuando instituciones sólidas trabajan de manera coordinada, el impacto no se limita a proyectos aislados, sino que se traduce en mayor inversión, generación de empleo y desarrollo social sostenido.

Planeación más allá del ciclo político

Ambos dirigentes coincidieron en que el sector requiere reglas claras, continuidad institucional y esquemas de planeación que trasciendan los ciclos sexenales. Méndez Jaled insistió en la necesidad de consolidar bancos de proyectos y estructuras de seguimiento que eviten la fragmentación de iniciativas estratégicas.

“El riesgo es que dentro de algunos años sigamos hablando de lo mismo”, advirtió, al enfatizar que el convenio no puede quedar en el plano declarativo, sino traducirse en una agenda conjunta con metas concretas.

Compromiso con legalidad y transparencia

El documento firmado incorpora un compromiso explícito con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción, principios que ambas organizaciones consideran fundamentales para fortalecer la confianza pública y el prestigio institucional del sector.

En un momento en que la construcción y el desarrollo inmobiliario enfrentan retos de financiamiento, regulación y planeación urbana, la alianza AMPI-CMIC busca posicionarse como un mecanismo de coordinación estratégica capaz de dinamizar un sector clave para el crecimiento económico nacional.

