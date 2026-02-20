Sobresale participación de jóvenes en Tequios en espacios deportivos

Más de un millón 200 mil jóvenes han participado en la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos: Deporte para Todas y Todos, convocada por el gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), como parte de las actividades rumbo al Mundial Social 2026.

En el país, se intervinieron de manera simultánea más de 10 mil espacios deportivos en poco más de mil 300 municipios.

Desde temprano, las calles, colonias y barrios se llenaron de brochas, rodillos y cubetas de pintura. Parques, unidades deportivas y plazas públicas fueron limpiadas, pintadas y rehabilitadas por jóvenes, marcando una transformación visible en miles de comunidades.

Trazaron nuevas líneas en canchas de fútbol y basquetbol, se repararon porterías y tableros, se pintaron gradas y bardas, y se realizaron murales que hoy reflejan identidad y apropiación del espacio público.

La actividad forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, el Tecnológico Nacional de México, las escuelas normales, así como con institutos de juventud estatales y municipales.

En el marco del Plan Michoacán, el estado registró poco más de 800 puntos intervenidos, colocándose como una de las entidades con mayor número de espacios recuperados a nivel nacional, al igual que en Estado de México, Puebla, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Tabasco.

Como ejemplo está Puebla, donde se realizaron actividades simultáneas en la capital y municipios conurbados, con brigadas juveniles rehabilitando canchas y pintando murales comunitarios.

Se espera que, conforme se consoliden los reportes estatales, la cifra final sea aún mayor. Y es que donde antes había deterioro, mencionan que hoy hay espacios listos para el juego y la convivencia. La jornada mostró organización y capacidad para transformar el entorno desde las propias comunidades.

Reiteraron que esta jornada evidenció la fuerza colectiva para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de vida en barrios y colonias.

También en Guerrero, municipios de la región Norte y la Costa Chica recuperaron espacios que llevaban años en desuso, mientras que en Tabasco e Hidalgo se intervinieron unidades deportivas en Villahermosa, el Valle del Mezquital y zonas metropolitanas, mostrando una participación constante y organizada.

El IMJUVE informó que el próximo 26 de marzo se realizará la Jornada Nacional de Cascaritas y Concursos de Dominadas en las mismas canchas rehabilitadas y el registro estará abierto a partir del 23 de febrero.

RLO