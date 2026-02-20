La Justicia debe ser pronta, eficiente y justa: Rufino H. León Tovar

Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y mantener comunicación directa con las personas juzgadoras de los 36 órganos jurisdiccionales, con sede en la ciudad de Puebla, el Magistrado Rufino H. León Tovar aseguró que los justiciables necesitan que la nueva impartición de justicia sea más pronta, eficiente y verdaderamente justa.

En la sede del Sexto Circuito, en San Andrés Cholula, Puebla, el integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) aseguró que la visión que tienen las Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados federales, debe ser la misma que tiene el Poder Judicial de la Federación (PJF) en todo el país.

León Tovar, Presidente de la Comisión de Disciplina del TDJ, señaló que todos los servidores públicos administrativos y judiciales tienen el apoyo de quienes encabezan el PJF, desde Magistradas y Magistrados; integrantes del Órgano de Administración Judicial, hasta Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras escuchar sus propuestas, inquietudes y retos de las personas juzgadoras de los diferentes Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Estado de Puebla, el Magistrado Rufino H León hizo un reconocimiento a la función que han desempeñado, particularmente ahora que se han cumplido cinco meses de funcionamiento del nuevo Poder Judicial federal.

A partir del pasado mes de septiembre, tenemos un Poder Judicial de la Federación mejor integrado, con mejor vocación, más preparado, con personal más profesional y honesto”, estableció.

Manifestó que los usuarios del sistema judicial “necesitan una impartición de justicia pronta, eficiente y justa”, y para ello se tienen a juzgadoras y juzgadores con una verdadera visión en beneficio de quienes acuden a los recintos jurisdiccionales.

León Tovar visitó Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materias Penal, Civil, Administrativa, Laboral de Asuntos Individuales; Trabajo, de Apelación; los adscritos al Centro Auxiliar de la Segunda Región; Mercantil, y del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla.

RLO