Concentración por la paz en Puebla

Para orar y exigir justicia por las tres víctimas de la balacera ocurrida la semana pasada frente al bar Sala de Despecho, cientos de personas, entre ellas familiares y amigos de Gisele, Joaquín y Emmanuel, realizaron una concentración en el mismo lugar del crimen.

Con velas y veladoras en las manos, los manifestantes corearon: “Queremos paz”, de forma repetitiva, para dejar en claro la demanda y descartar cualquier tinte político en esta reunión realizada en Angelópolis, la zona comercial más importante de esta capital y de los municipios conurbados.

Poco a poco, la gente empezó a reunirse en el Parque Sendela, a los pies de la Estrella de Puebla, donde enarbolaron pancartas con las leyendas: “Que aprendamos a elegir la paz”; “La verdad no se manipula”; “No se culpa a las víctimas”; “Joaquín: tu nobleza vive entre nosotros”, y “Emmanuel, siempre en nuestros corazones”, entre otras.

Algunos católicos, otros cristianos, creyentes o quizá hasta ateos, rezaron o escucharon el “Padre nuestro” y el “Ave María”, para después colocar decenas de velas en la banqueta frente al centro nocturno, el cual continúa operaciones sin cambios. Hubo comensales que tuvieron asientos de primera fila para contemplar la protesta y, en algún momento, dejaron de beber y comer para unirse a las plegarias en señal de respeto.

Los abrazos se multiplicaron, así como las promesas de una próxima reunión, como suele suceder en Puebla, donde se promete un café, desayunar, comer o cenar, aunque ese encuentro puede posponerse semanas o, a veces, nunca llevarse a cabo; sin embargo, cuando la despedida ya estaba anunciada, empezó a escucharse una canción compuesta especialmente para Gisele, Joaquín y Emmanuel.

El padre de Emmanuel, una de las víctimas del ataque, expresó que su mayor anhelo es que la ciudad vuelva a ser un lugar seguro, donde ninguna familia tenga que atravesar el vacío que hoy los acompaña.

