Carlos Valenzuela Cadena integra arte y arquitectura en Zapopan con intervención del artista británico Liam Gillick

El edificio Américas 1250, desarrollado por el empresario jalisciense, democratiza el acceso al arte contemporáneo y enriquece el paisaje urbano desde 2008.

En Zapopan existe un edificio corporativo que desafía la monotonía arquitectónica de los complejos de oficinas: Américas 1250, un proyecto desarrollado por Carlos Federico Valenzuela Cadena, de Dynamica, que desde su inauguración en 2008 se ha convertido en un referente de integración entre funcionalidad empresarial y arte contemporáneo de alto nivel.

Vista nocturna del edificio Américas 1250 en Zapopan, cuya fachada intervenida por el artista británico Liam Gillick ilumina el entorno urbano con una propuesta de arte público integrada a la arquitectura corporativa. Excélsior

La fachada del inmueble fue intervenida por Liam Gillick, reconocido artista conceptual británico cuyas obras forman parte de colecciones del MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres y el Centre Pompidou de París. Esta colaboración convirtió al edificio en una pieza de arte público accesible para la comunidad.

Espacio de oficinas en el edificio Américas 1250 en Zapopan, con diseño interior que retoma líneas geométricas en azul y detalles en amarillo como parte de la integración artística del proyecto. Excélsior

“Queríamos que el edificio no solo fuera un espacio funcional para empresas, sino una contribución al paisaje cultural de Zapopan. El arte no debe estar confinado a museos; debe estar en las calles, accesible para todos”, explicó Valenzuela Cadena sobre la decisión de incorporar a Gillick en el proyecto.

La intervención artística de la fachada genera una experiencia visual atractiva para residentes, visitantes y trabajadores del entorno, enriquece la identidad cultural de la ciudad y promueve la apreciación del arte contemporáneo fuera de los espacios tradicionales de exhibición.

Interior del edificio Américas 1250 en Zapopan, donde la intervención de Liam Gillick se integra a los espacios corporativos mediante estructuras geométricas y paneles de color visibles desde el interior. Excélsior

Con más de 6,000 metros cuadrados de superficie rentable distribuidos en varios niveles, Américas 1250 ha operado con éxito durante más de 15 años, al albergar oficinas corporativas, firmas legales, empresas de tecnología y servicios profesionales.

Este tipo de integración entre arte público y arquitectura funcional facilita el acceso cotidiano de la comunidad a propuestas culturales de nivel internacional, estimula la reflexión estética y fomenta el sentido de pertenencia hacia el entorno arquitectónico de Zapopan.

El edificio forma parte del inventario de proyectos de infraestructura desarrollados y operados por Órbita Properties, la división del grupo empresarial de Valenzuela Cadena especializada en la operación, mantenimiento y administración de activos inmobiliarios.

