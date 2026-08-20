Amazon Business busca simplificar las compras

Comprar en línea se ha convertido en una actividad cotidiana para millones de personas, sin embargo, cuando se trata de abastecer una empresa, las necesidades cambian y no solamente importa encontrar un producto, sino también conseguir un precio competitivo.

Bajo esta lógica nació Amazon Business, una solución diseñada para llevar la experiencia de compra de Amazon al entorno empresarial, desde emprendimientos y pequeñas empresas hasta grandes organizaciones.

Mantiene una amplia selección de productos y el servicio al cliente que caracteriza a Amazon, pero incorpora productos y precios dirigidos a empresas, además de herramientas para simplificar y hacer más eficiente el proceso de adquisición.

La creación de la cuenta es de manera gratuita y el registro es bastante sencillo para que las empresas puedan comenzar a comprar sin procesos complejos.

Amazon Business transforma la experiencia de compra

La propuesta de Amazon Business es que las empresas cuenten con herramientas adicionales para administrar las necesidades de una organización.

Los usuarios pueden comparar productos y precios entre distintos vendedores, identificar opciones de acuerdo con sus necesidades y realizar pedidos de manera intuitiva.

La personalización basada en aprendizaje automático también busca agilizar las compras recurrentes, mientras que las opciones de entrega permiten atender necesidades de abastecimiento con mayor rapidez.

Además permite crear cuentas con múltiples usuarios, establecer grupos de compra, asignar permisos y configurar diferentes niveles de autorización.

De esta manera, los colaboradores pueden realizar las adquisiciones que necesitan, mientras la organización mantiene mayor visibilidad sobre quién compra, qué productos se adquieren y bajo qué condiciones.

También es posible compartir métodos de pago dentro de la organización y establecer procesos de autorización individuales o grupales.

Por eso y más su alcance ha sido exponencial, pues ya hay más de 8 millones de clientes activos a nivel mundial.

Cuentan con los mejores precios y promociones exclusivas, además de que brinda controles de administración fáciles de utilizar.

Principales beneficios

Entre los principales beneficios destacan descuentos exclusivos para empresas con hasta 20% de descuento comparado con la tienda tradicional de Amazon.

Además de envios rápidos, a diferentes destinos programados y herramientas de administración para empresas.

De igual forma destaca su cobertura logística, que alcanza alrededor del 98% de los códigos postales en México, así como el acceso a millones de productos, la posibilidad de realizar devoluciones y un servicio de atención disponible las 24 horas.

Las empresas pueden pagar mediante tarjetas de crédito o débito, transferencias electrónicas y recientemente, a través de un esquema de pago contra factura a 30 días, una modalidad nueva que permite diferir los pagos con previa aprobación de una línea de crédito por parte de Amazon o a través de SPEI.

Con una oferta que combina la variedad de productos de Amazon con herramientas específicas para la gestión de compras, esta solución busca atender las necesidades de organizaciones de distintos tamaños y acompañarlas en la evolución de sus procesos de abastecimiento. El negocio está en saber comprar.