El mapa que definirá la política hacia 2040; tendencias sociodemográficas

El Consejo Nacional de Población (Conapo) dio a conocer la Reconstrucción y proyecciones de la población de los municipios de México 1990-2040. Esta información es de la mayor relevancia, pues con base en ella se toman varias determinaciones presupuestales para los municipios, pero también sus características sociodemográficas les convierten en los espacios de mayor relevancia para la disputa político-electoral del país.

Los datos

México es el décimo país más poblado del mundo. En ese contexto, es interesante observar que ya hay un gran número de municipios en México que rebasan los 200 mil habitantes, cada uno de ellos.

En efecto, en primer lugar, en el estado de Aguascalientes, el Conapo estima que en 2025 tendría 1.09 millones de habitantes, pero que para el año 2040 crecerá a 1.16 millones.

En el caso de Baja California, son tres los municipios por arriba del rango establecido: Ensenada pasaría de 468 mil 860 personas en 2025 a 494 mil 145 en el 2040. Mexicali tendría 1.09 millones y llegaría a 1.15 millones. Por último, Tijuana pasará de 2.15 millones a 2.66 millones de habitantes entre los periodos señalados.

En Baja California Sur y en Campeche no hay municipios con 200 mil habitantes o más. En Coahuila, Saltillo, tendría 979 mil 1 habitantes en 2025 y alrededor de 1.2 millones en 2040. En Torreón el cambio esperado es de 776 mil 36 personas a 875 mil 221 en el periodo. En Colima, Manzanillo pasaría de 202 mil 70 a 216 mil 839 habitantes.

En el estado de Chiapas, el municipio de Las Margaritas pasaría de 161 mil 332 en 2025 a 204 mil 436 habitantes en 2040. Ocosingo tendría en 2025 una suma de 263 mil 945 personas y para 2040 llegaría a 312 mil 535; en San Cristóbal de las Casas, se estimó una suma de 232 mil 704 en 2025 y se espera que llegue en 2040 a 244 mil 458 personas. En Tapachula, el registro para 2025 fue de Gutiérrez, la capital del estado, en 2025 se tuvo un total de 636 mil 678, mientras que en 2040 se espera un ligero decrecimiento a 627 mil 877 habitantes.

En el estado de Chihuahua, el municipio de Cuauhtémoc tuvo 196 mil 633 habitantes en 2025, con una cifra esperada de 225 mil 168 para el 2040; el municipio de Chihuahua tuvo 1.028 millones de personas en 2025 y se proyecta en 1.18 millones para 2040. Finalmente, en el municipio de Juárez, la cifra en 2025 fue de 1.66 millones y la proyección para 2040 es de 1.93 millones.

En el caso de la Ciudad de México, 15 de sus 16 Alcaldías superan los 200 mil habitantes cada una. Azcapotzalco pa sará de 444 mil 246 en 2025 a 449 mil 623 en 2040; el cambio en el mismo lapso para Coyoacán será de 602 mil 223 a 538 mil 574; en Cuajimalpa será de 226 mil 484 a 237 mil 349; en Gustavo A. Madero, de 1.14 millones a 1.02 millones; en Iztacalco la variación será de 399 mil 570 a 362 mil 412; en Iztapalapa el cambio esperado es de 1.8 millones de 2025 a 1.61 en 2040; La Magdalena Contreras pasará de 246 mil 866 a 230 mil 700; Álvaro Obregón pasará de 771 mil 231 a 768 mil 227; Tláhuac tendrá un cambio de 394 mil 188 a 373 mil 824.

En Tlalpan se pasará de 712 mil 863 a 708 mil 333; en Xochimilco, el cambio sería de 442 mil 569 a 415 mil 98; en Benito Juárez, de 444 mil 634 a 450 mil 350; en Cuauhtémoc, de 535 mil 550 a 479 mil 80; en Miguel Hidalgo, de 417 mil 716 a 388 mil 249; mientras que en Venustiano Carranza el cambio será de 437 mil 743 a 394 mil 233.