Las palabras y los hechos de Julio Scherer García

“Don Paco, que Raúl Salinas tiene un rancho maravilloso en Puebla. Búsquelo”, instruyó Julio Scherer García al reportero Francisco Ortiz Pinchetti.

Pasadas dos semanas, preguntándole cómo iba con el encargo, el director le reclamó la tardanza. “Fue un regaño entre comillas. Tenía ansias de publicar el descubrimiento”.

Y, como “era alérgico al gremio”, cuando Ortiz Pinchetti lo puso al tanto de los avances en la Unión de Periodistas Democráticos, Julio Scherer lo cuestionó con un: “¿Qué caso tiene? ¿Para qué se meten en eso?”.

Veinticuatro años en la redacción de la revista Proceso concluyeron con la salida del periodista y su hijo Francisco Ortiz Pardo, después de que se inconformaron por las modificaciones de fondo de un reportaje de la campaña de Vicente Fox.

Una carta intolerable, porque la ropa sucia se lava en casa”, se quejó Scherer García en el café de despedida, reiterándole, sin embargo, su cariño.

Esa ruptura no sepulta la feliz imagen de Ortiz Pinchetti redactando el texto principal del primer número de Proceso, un balance del sexenio de Luis Echeverría.

Con todo lo que aportaron los reporteros, hice un guiso de lo político, lo económico, lo social. Estaba yo escribiendo y pasaba la cuartilla a Rafael Rodríguez, y a Granados Chapa, y a Vicente Leñero y Vicente quizá a López Azuara, y al último Scherer. Y así, cuartilla por cuartilla. Se llamó Las palabras y los hechos.

El periodista recuerda cuando el candidato del PRD al gobierno de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, insistía en que se difundiera un asunto ya publicado y el director le respondió: “vamos a mandarlo a chingar a su madrecita”.

Y de esos momentos de confianza profesional y complicidad personal, Ortiz Pinchetti reseña el más efusivo reconocimiento que recibió de Scherer García, a su regreso de la cobertura de las elecciones de 1986 en Chihuahua, luego de siete portadas consecutivas con la alerta del fraude, su consumación y la resistencia ciudadana posterior.