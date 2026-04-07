Matan a funcionario local en Michoacán; PT exige cero impunidad

MORELIA, Mich.— Tras cinco días de haber sido reportado como secuestrado, el cuerpo de Pedro Valencia Cerecero, quien se desempeñaba como secretario del ayuntamiento de Ocampo, en Michoacán, fue localizado la noche del pasado domingo.

De acuerdo con la Fiscalía del estado, el cuerpo fue encontrado en un predio sobre el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, con grilletes en las manos y una bolsa en el rostro.

El hallazgo ocurre en una región estratégica del oriente michoacano, que actualmente se encuentra bajo tensión debido a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, organizaciones cuya rivalidad ha desatado una ola de enfrentamientos y extorsiones en la zona.

Además, el sitio limita con municipios como Angangueo, Zitácuaro y Tuxpan, posicionándose como un punto de tránsito clave en la geografía estatal.

Por los hechos, la Fiscalía inició una carpeta de investigación y ya indaga a tres personas presuntamente relacionadas con el secuestro y posterior homicidio del servidor público.

Por otro lado, el Partido del Trabajo (PT) de Michoacán condenó el asesinato de Valencia Cerecero y exigió justicia por su crimen.

Reginaldo Sandoval Flores, dirigente estatal del partido, demandó investigaciones exhaustivas y castigo ejemplar a responsables materiales e intelectuales.

El dirigente petista señaló que este crimen se debe esclarecer plenamente y que los hechos no deben quedar impunes, por lo que exigió a las autoridades correspondientes que las indagatorias se realicen con total rigor, en defensa de la justicia, la legalidad y la paz en la entidad.