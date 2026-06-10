Alinean defensa para el Mundial; sedes del torneo y alternas

De cara a la inauguración del Mundial 2026 y ante las movilizaciones anunciadas por la CNTE y otros siete colectivos, el gobierno federal activó el Plan Kukulcán, un dispositivo de seguridad aérea y terrestre, para resguardar las sedes y garantizar el traslado de las delegaciones al exEstadio Azteca.

Desplegará a 10 mil elementos de la Guardia Nacional, respaldados por fuerzas de la Defensa y Marina, además de un escudo aéreo con helicópteros Blackhawk, aviones F5 y drones.

Ante las marchas y bloqueos anunciados por la CNTE y los colectivos, las autoridades montaron el cerco de seguridad en la Última Milla en torno al Coloso de Santa Úrsula —en el que mañana arrancará el torneo— y les advirtieron: “No pasarán”.

A pesar del plantón en el Zócalo y de los retenes policiales que frenaron su avance a un kilómetro del recinto deportivo, el magisterio disidente ratificó su huelga nacional. Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, advirtió: “Estamos aquí porque hasta aquí nos dejaron llegar, pero tampoco hemos renunciado a que vamos a llegar al estadio”.

Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, afirmó que se prioriza el diálogo junto a la CNDH para buscar que la libre manifestación coexista con el orden, asegurando que mañana “el acceso a los aficionados está garantizado” mediante vías alternas y filtros con códigos QR.

Con información de Karla Ponce, Laura Toribio y Georgina Olson.

Las sedes mundialistas ya están afinando detalles para que la fiesta del futbol se pueda llevar en orden y en paz. Foto: AFP.

Van cazas, artillados y drones para inauguración Mundial

Con aproximadamente 10 mil elementos de la Guardia Nacional y contingentes adicionales de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Marina), se realizarán los trabajos de seguridad y traslado de delegaciones para la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol, mañana jueves 11 de junio.

Como parte de las operaciones del Plan Kukulcán, el personal federal se coordinará con las autoridades de la Ciudad de México para garantizar el recorrido de autobuses y vehículos diplomáticos en los que se trasladarán las personalidades a la sede del evento internacional, el Estadio Azteca. A nivel regional, las labores se realizan en coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos y Canadá, sedes compartidas de la competencia.

Los elementos en tierra contarán con el apoyo de helicópteros UH-60 Blackhawk de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana, tres aviones F5, un avión Embraer-145 equipado con radares y aeronaves no tripuladas Hermes 900 y Sapphire J20/Arcturus, como parte de un escudo aéreo. Para la seguridad de los autobuses en los que se trasladarán personalidades e invitados de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la Guardia Nacional se apoyará con vehículos terrestres artillados, patrullas, motocicletas y equipos antidrón.

Un operativo similar se va a realizar para vigilar el traslado de los autobuses con las selecciones de México y Sudáfrica desde sus hoteles de concentración hasta el Coloso de Santa Úrsula. Fuentes consultadas del Gabinete de Seguridad informaron que las comitivas se trasladarán desde diferentes zonas hoteleras de la capital del país hacia el Estadio Ciudad de México a partir de las 07:00 horas, dos horas antes de lo programado inicialmente.

Se indicó que, desde el pasado domingo 7 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardan de manera permanente las instalaciones del Estadio Azteca para lo que será su tercera inauguración de un Mundial de Futbol. El general Román Villalvazo es el mando designado por el titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, como coordinador del Plan Kukulcán para la seguridad durante la justa deportiva que se realizará de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los cierres viales que se presentarán en la CDMX

De acuerdo con las fuentes consultadas, desde las 18:00 horas de hoy miércoles 10 de junio se comenzarán a controlar los accesos a las colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, para lo cual los vecinos de esas zonas deberán mostrar una identificación y, en algunos casos, un código QR de acuerdo con la cercanía al inmueble.

Para el día de la inauguración, serán los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los encargados de apoyar con la liberación de vialidades para el traslado de las delegaciones de la FIFA. Además, tendrán que colaborar con los filtros que se comenzarán a aplicar desde los puntos denominados última milla para los aficionados que lleguen a pie hasta el Estadio Ciudad de México, donde se revisarán los boletos electrónicos en apoyo al personal de voluntarios equipado con lectores de códigos.

Maestros de la CNTE Foto: Cuartoscuro

Marchas

Sobre la posibilidad de marchas y bloqueos que diversos grupos han anunciado para el jueves 11 de junio en las inmediaciones y vialidades de llegada al recinto, las fuentes consultadas indicaron que la atención de este tema está a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de las autoridades civiles de la capital del país.

De cualquier forma, sin dar detalles por cuestiones de estrategia y seguridad, se explicó que se han trazado vías alternas para la llegada de las delegaciones y se apoyará a los aficionados que se aproximen a pie o en transporte público. Sobre este punto, se indicó que se establecerá un operativo especial para las personas que utilicen el Metro, principalmente las líneas 2 y 3, así como el Tren Ligero.

Estrategia de seguridad en sedes oficiales del Mundial

Las características principales de la estrategia de seguridad para el Estadio Ciudad de México aplicarán también los días 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, cuando se realicen los otros partidos programados del Mundial 2026 en esta sede.

El Plan Kukulcán contempla la participación de 4 mil 600 elementos de la Defensa y la Semar, además de 6 mil 654 de Seguridad Pública estatal y 6 mil de seguridad privada para las acciones en tierra en el Estadio Ciudad de Guadalajara. El calendario establece que en la Perla de Occidente se realizarán partidos los días 11, 18, 23 y 26 de junio, dentro de la fase de grupos del Mundial. Esos días, la capital de Jalisco también contará con un escudo aéreo con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y la vigilancia de vialidades a cargo de la Policía Estatal.

Para los partidos en el Estadio Ciudad de Monterrey, los días 14, 20, 24 y 29 de junio, la Sultana del Norte será vigilada por 4 mil 142 integrantes de las Fuerzas Armadas, 5 mil elementos estatales y 6 mil privados, además del respectivo operativo de vigilancia aérea.

Como apoyo a los equipos que llegaron a hacer su concentración en México pero que jugarán en Estados Unidos, el Plan Kukulcán designó a 5 mil 724 elementos de las Fuerzas Armadas, 7 mil de corporaciones estatales y mil 500 de seguridad privada. De estos equipos destaca el caso de la selección de Irán, que se hospeda en la ciudad de Tijuana, Baja California, desde donde volará para sus partidos en la Unión Americana, país con el que actualmente enfrenta un conflicto bélico.

Las otras sedes alternas monitoreadas son Cancún, Quintana Roo; Querétaro, Querétaro; Pachuca, Hidalgo; Toluca, Estado de México; Puebla, Puebla, y Torreón, Coahuila.

Por David Vicenteño.

Arturo Medina, subsecretario de DH de la Segob, César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX y Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina. Foto: Especial.

No pasarán: autoridades a la CNTE

Autoridades federales y locales advirtieron a los maestros disidentes y otros colectivos que pretenden manifestarse el jueves, durante la inauguración del Mundial 2026, que “no pasarán”, y adelantaron que activó el cinturón de seguridad de la llamada Última Milla a partir de mañana miércoles, y ya no el jueves, día de la inauguración, como estaba previsto.

Tanto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, como César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, señalaron que la negociación con la CNTE se mantiene con la intención “de que retornen a sus lugares de origen”. Sin embargo, afirmaron que “se les ha advertido que no se permitirá” que las movilizaciones lleguen a la zona de la última milla, en las inmediaciones del coloso, para que la fiesta de la Copa se realice en seguridad y en paz. Para ello, coincidieron en que se mantiene abierta la vía del diálogo.

A todos les hemos explicado lo mismo: que habrá a partir de mañana un cerco de la Última Milla, no solo para resguardar el inmueble, sino para cuidar la seguridad de todas y de todos”, dijo Cravioto Romero, sin precisar el número de oficiales que serán desplegados en torno al Coloso de Santa Úrsula a partir de este miércoles.

En días previos se dio a conocer que el operativo de seguridad para el Mundial en la CDMX desplegará más de 56 mil elementos de seguridad y fuerzas federales coordinadas. El plan blindará sedes clave e incluirá operativos por tierra y aire, la estrategia de última milla en el Estadio Azteca y filtros de revisión.

En conferencia de prensa, acompañado por el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, César Cravioto precisó que a todos los colectivos se les ha advertido que se respetará el derecho a la libre manifestación.

Sin embargo, demandan “que las movilizaciones se realicen de manera pacífica, que no se genere ningún acto de violencia y, lo segundo, se tiene que respetar el derecho de las personas que quieren ingresar al estadio, que tienen un boleto y que quieren disfrutar del partido”.

Dijo que esta advertencia se le hizo este martes a los integrantes de la CNTE que pretendían llegar al Estadio Ciudad de México y que fueron frenados con varios retenes policiacos, instalados en hasta un kilómetro a la redonda, con la participación de 800 elementos de la Policía capitalina, quienes tenían la orden de resguardar el recinto y evitar que los manifestantes bloquearan las vías de acceso.

Por Hilda Castellanos-Lanzarin.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital. Cuartoscuro

Gobierno de la CDMX garantiza acceso al Zócalo

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que también están dadas las condiciones para que los capitalinos y visitantes puedan acceder al Centro Histórico, para disfrutar el FIFA FanFest instalado en el Zócalo, o en establecimientos aledaños, a pesar del plantón del magisterio disidente que abarca varias calles primer cuadro, desde el 1 de junio.

Para ello, “se abrieron varias entradas ya en torno al plantón y vamos a ver que se pueda abrir un acceso más”.

Detalló que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito mantendrán cortes viales itinerantes en los accesos al primer cuadro, con el fin de encauzar el flujo peatonal de manera segura hacia el Zócalo.

Por Hilda Castellanos-Lanzarin.

Insistirá CNTE en toma del estadio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó ayer la continuidad de su huelga nacional, advirtió que no desistirá de llegar al Estadio Azteca —pese al operativo de seguridad que frenó su avance— y cuestionó las declaraciones del gobierno federal sobre los salarios y beneficios otorgados al magisterio.

Foto: Alejandro Aguilar.

Durante un mitin realizado tras la movilización hacia las inmediaciones del inmueble, dirigentes de la Coordinadora sostuvieron que las demandas centrales del movimiento permanecen sin respuesta, particularmente la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, por lo que anunciaron que mantendrán las acciones de protesta y el plantón instalado en el Centro Histórico.

A dos días de la inauguración del Mundial de Futbol, el dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, afirmó que los contingentes llegaron “hasta donde les impidieron llegar”, pero aseguró que la organización mantiene su intención de arribar al coloso.

Estamos aquí porque hasta aquí nos dejaron llegar, pero tampoco hemos renunciado a que vamos a llegar al estadio; hoy, mañana o pasado”, señaló ante cientos de maestros reunidos sobre la calzada de Tlalpan. El dirigente acusó que las autoridades capitalinas impidieron el paso de los manifestantes mediante un operativo de seguridad y sostuvo que la protesta se desarrolló de manera pacífica.

Foto: Cuartoscuro.

Asimismo, destacó que la huelga nacional continúa y pidió a los docentes reforzar el plantón instalado en el Zócalo capitalino y mantenerse atentos a las próximas convocatorias de la Coordinadora.

Seguiremos en huelga”, expresó luego de consultar a los asistentes sobre la continuidad del paro.

Por su parte, Yenni Pérez, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, respondió a las declaraciones realizadas por funcionarios federales en torno a los avances alcanzados para el magisterio y rechazó que las principales demandas de los docentes hayan sido resueltas. La líder magisterial cuestionó las afirmaciones sobre la supuesta eliminación total de la reforma educativa y también puso en duda los datos oficiales sobre los ingresos de los profesores.

También mencionaban que el salario de un profesor oscila entre los 20 mil pesos. Pregunto si este es el salario, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos otros datos”, señaló.

Pérez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los integrantes de su gabinete reconsiderar los mensajes emitidos desde Palacio Nacional, y sostuvo que los maestros siguen movilizados.

Por Laura Toribio.

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