Jorge Romero sin comentario de renuncia de Renan

En La Paz, Baja California Sur, se llevó a cabo el nombramiento de Francisco Pelayo quien recibió el nombramiento de Coordinador de la defensa de la patria, la familia y la libertad.

En este mismo evento, Jorge Romero, presidente nacional del PAN fue cuestionado sobre la renuncia de Renán Barrera, como miembro del comité ejecutivo nacional del PAN, a lo que el dirigente partidista prefirió dijo no tener ningún comentario, sobre la disputa y salida de Barrera Concha.

Al término del evento, Jorge Romero evadió a la prensa local y evitó dar una opinión precisa sobre su salida, ruptura pública y distanciamiento de la directiva nacional y únicamente declaró que Renán Barrera “no ha salido del partido” (Acción Nacional).

Y es que Renán Barrera había posteado una serie de mensajes en redes sociales, los cuales denotaban un desacuerdo con la diligencia nacional que preside Jorge Romero.

Señaló que la dirigencia nacional tiene intereses mezquinos, y al mismo tiempo ha respaldado a perfiles que han traicionado principios y acuerdos dentro del partido.

Renan Barrera dijo que su decisión responde a las diferencias que mantiene con la actual diligencia del partido.