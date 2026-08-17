México nos exige acuerdo: Kenia López

Ante representantes del Gobierno federal y del Poder Judicial, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México necesita que todos los actores políticos se escuchen y se pongan de acuerdo.

Este pronunciamiento fue parte del informe de la legisladora por su gestión al frente de la Mesa Directiva de San Lázaro, evento que reunió al subsecretario de Gobernación, César Yáñez, a la ministra Yasmín Esquivel, al dirigente del PAN, Jorge Romero, así como a los coordinadores de las seis bancadas con representación en el Congreso.

“México nos exige ponernos de acuerdo, escucharnos y actuar con institucionalidad. Los dolores y las injusticias no podrán tener solución si existen los abusos y la indiferencia. Quienes nos dedicamos a la política, tenemos la obligación de mostrar que lo decente y lo honorable deben ser intrínsecos a esta vocación y actuar en consecuencia”, expuso López Rabadán.

La diputada de Acción Nacional dijo que el Estado necesita que sean respetadas sus instituciones y que de esa manera les sirvan a los mexicanos.

“Con esa institucionalidad representé a esta Cámara de Diputados en los eventos de Estado. Lo hice ante la presidenta de la República, teniendo claro que mi representación pluralizaba esos espacios, siendo yo, en muchas ocasiones, la única persona con una militancia distinta, una de oposición, pero también estando cierta de que representaba a este cuerpo colegiado de 500 visiones”, relató la presidenta de la Mesa Directiva que este mes concluirá su encargo.

Y en referencia a la relación que sostuvo con la titular del Poder Ejecutivo, la panista compartió:

“Tengo que decirlo: di y recibí respeto. Y así debe ser, más allá de diferencias conceptuales”.

Bajo el título de Verdad, respeto, paridad y pluralidad para presidir esta Cámara de Diputados, López Rabadán sostuvo que durante el año de su encargo “hablé persistentemente con la verdad, evitando siempre la seducción de la posverdad”.

Al auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo asistieron también la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez; Claudio X. González, impulsor de la alianza opositora en el sexenio anterior; y los alcaldes Alexandra Rojo, Mauricio Tabe y Carlos Orvañanos; y Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza y Fernando Belaunzarán, fundadores del nuevo partido Somos México.

Acudieron también activistas de la sociedad civil, lideresas de organizaciones de mujeres y representantes del cuerpo diplomático.

Además de legisladores panistas como Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Lily Téllez, estuvo ahí el diputado Raúl Bolaños Cacho, vicepresidente de la Mesa Directiva por el PVEM y quien se perfila para ocupar la presidencia para el último año legislativo, a partir del próximo primero de septiembre.

Previo a la presentación del informe, hicieron uso de la palabra los coordinadores de las diputaciones de Morena, Ricardo Monreal; del PAN, José Elías Lixa; del PVEM, Carlos Puente; del PT, Reginaldo Sandoval; del PRI, Rubén Moreira y de MC, Ivonne Ortega, quienes hicieron un reconocimiento a la gestión de la diputada presidenta por procurar el diálogo plural.