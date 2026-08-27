Pide Ricardo Monreal unidad en Morena rumbo a las elecciones de 2027

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que rumbo a las elecciones de 2027, “tengamos por mensaje, por mira superior, la unidad y la cohesión en el movimiento”.

En la conferencia de prensa denominada “Legislativa del Pueblo”, del Grupo Parlamentario de Morena, Monreal Ávila dijo que se debe “cuidar la coalición nuestra del PT y el Verde para poder dar mejores resultados y lograr conquistar más simpatías en el electorado”.

Aseveró que “nosotros tenemos que prepararnos para enfrentarnos a una oposición más fuerte. No será la elección de 2024, en donde la encabezaba la presidenta Claudia Sheinbaum como candidata a la Presidencia, y era muy fuerte su candidatura.

“Hoy no tendremos esa ventaja ni esa virtud, por eso no hay que confiarnos y por eso los procesos internos nuestros deben tener a los mejores, a las mejores exponentes en los estados”.

Interrogado sobre los señalamientos de posibles alianzas entre la oposición, respondió que “las coaliciones, los frentes, las fusiones políticas, las alianzas, son instrumentos electorales, no matrimonios indisolubles, se construyen de acuerdo con las circunstancias en cada región, en cada entidad, pero yo diría que es normal que ellos quieran hacer coaliciones, es su deseo y están en libertad de acuerdo con la ley.

“Entonces, es una decisión de ellos, pero a nosotros nos debe ocupar el mantener la unidad y prepararnos a una elección difícil. Yo no veo que sea fácil ninguna elección, ninguna, entonces va a ser más competida esta vez. Yo no me confiaría, aun cuando no se hagan alianzas”.

Monreal Ávila agregó que en Morena “no veo ninguna división, no veo en este momento ninguna ruptura y no veo que haya una confrontación con Andrés Manuel López Obrador y Morena, porque Andrés ni siquiera está en el ámbito político.

“Ha respetado lo que afirmó y él está en un ámbito estrictamente privado. Entonces, no tiene por qué haber división y tampoco confrontación con él, dado que él no está en la vida pública y él está respetando el liderazgo y la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es lo que veo y lo que me consta, existe”.

Monreal Ávila destacó que “la bancada de Morena está muy cohesionada, no tenemos ningún entuerto ni agravio al interior y estamos ya preparándonos para la agenda”.

Afirmó que, por ejemplo, el grupo de diputadas y diputados de Sinaloa “es muy leal al movimiento, ha sido muy institucional, muy disciplinado al movimiento y no tenemos fisuras ni tampoco deserciones, porque saben que lo más importante es el proyecto, son los principios, es ayudarle a la presidenta, es ayudarle al país, es ayudarle a Sinaloa, y creo que lo han cumplido con creces las diputadas y los diputados de Sinaloa”.

Monreal Ávila enfatizó que “nosotros estamos siempre dispuestos a dar la cara, a defender nuestros principios, el proceso de transición política que vive el país, el proceso de transformación que iniciamos a partir de 2018, que ha tenido obstáculos, sí, que ha tenido resistencia, sí, pero que vamos a continuar adelante”.