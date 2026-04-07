Alertan sobre próximo fenómeno de El Niño de proporciones históricas

Las alarmas están encendidas entre científicos dedicados al estudio del cambio climático, por el pronóstico de un fenómeno de El Niño supercargado para 2026.

El doctor Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que todo pinta para que este año veamos un fenómeno de El Niño de proporciones históricas.

"Estaríamos ante algo parecido o mayor que los episodios de 1982, 1987 o 2015. Los años 2026-2027 romperán todos los récords. Ojo, con el calentamiento actual, ¡Los impactos de El Niño pueden ser mayores y distintos!", advirtió en su cuenta de la red social X.

Gráfica del El Niño Foto: Especial

El también investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, indicó que la sinergia entre el calentamiento antropogénico (generado por los humanos), y El Niño alteran los patrones y probabilidades de ocurrencia de eventos extremos de temperatura y precipitación.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el fenómeno de La Niña está finalizando y se espera una transición a condiciones neutras entre abril y mayo de 2026 en el Océano Pacífico, con un 62 por ciento de probabilidad de que un "Súper El Niño" se desarrolle entre junio y agosto, posiblemente con alta intensidad hacia finales de año.

Los expertos señalan que los últimos 11 años han sido los más calurosos jamás registrados.

El desequilibrio energético de la Tierra ha alcanzado su nivel más alto de toda la historia observada, y el calor está penetrando cada vez más en las profundidades del mar.

Los últimos 11 años han sido los más calurosos jamás registrados Foto: Especial

JCS