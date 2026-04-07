Dengue golpea a 24 estados del país: suman mil 332 casos y tres muertes en 2026

Con mil 332 casos, -durante los tres primeros meses del año-, el dengue se extendió a 24 estados del país.

Las ocho entidades que no han reportado pacientes son: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, de acuerdo al Panorama epidemiológico del dengue publicado por la Secretaría de Salud, -con corte al 30 de marzo-, esta enfermedad viral ya cobró la vida de 3 personas: un deceso ocurrió en Veracruz, otro en Oaxaca y el tercero en Tabasco.

¿QUÉ ENTIDAD REPORTÓ MÁS CASOS DE DENGUE?

Durante la semana epidemiológica número 12, el 80 % de las personas que se contagiaron se concentró en 5 estados.

Con 306 casos, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Tabasco con 240

Sinaloa con 234

Veracruz con 209

Baja California Sur 74

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las 24 entidades que registraron contagios.

De los mil 241 casos confirmados, 761 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

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Al respecto, Fabián Correa Morales, director de Enfermedades Transmitidas por Vector del Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), señaló que del 23 al 27 de marzo, se fortalecieron las acciones intensivas de prevención y control vectorial en las 32 entidades.

Añadió que se activaron todos los Comités Estatales Intersectoriales y se amplió la movilización comunitaria mediante la eliminación masiva de criaderos, implementando campañas de comunicación de riesgos en todo el territorio nacional.

Expuso que en Tabasco, se llevó a cabo la visita de más de 256 mil viviendas, con la eliminación de 250 toneladas de cacharros, el tratamiento de 2 millones de recipientes y la nebulización de 25 mil hectáreas.

El funcionario indicó que en Jalisco, una de las sedes mundialistas, participaron más de 7 mil planteles educativos y se desplegaron 600 profesionales de la salud.

En Ciudad Valles, San Luis Potosí, fueron recolectados más de 28 toneladas de cacharros e intervenidas más de 5 mil viviendas.

En Tamaulipas, indicó que se realizó la aplicación de larvicidas en 262 mil 964 viviendas, se nebulizaron 8 mil 409 hectáreas y se eliminaron más de 3 mil 200 toneladas de residuos en la ciudad de Tampico.

Correa Morales expuso que como parte de la estrategia, se destacó la implementación del Proyecto Wolbachia, “un modelo innovador de control biológico que reduce la capacidad del mosquito para transmitir dengue, zika y chikungunya, y con el cual México se ha posicionado como referente regional en el uso de nuevas tecnologías para el control vectorial”.