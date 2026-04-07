Diputada Elizabeth Montoya regresa al Congreso de Sinaloa tras sufrir ataque a balazos

Elizabeth Montoya Ojeda regresó a sus funciones cómo legisladora al Congreso de Sinaloa, después de haber sufrido un atentado a balazos junto a su compañero Sergio Torres, quien todavía no se recupera.

La diputada regresó a la Sesión Ordinaria de este martes 7 de abril, y aprovecho para hacer un posicionamiento público desde la tribuna del recinto legislativo, dónde agradeció el apoyo e hizo un llamado a la paz en Sinaloa.

Aseguro que, hablar de seguridad implica también atender la prevención y la salud mental, particularmente en las infancias y juventudes, quienes pueden verse afectadas emocionalmente por contextos de violencia, es por ello que consideró indispensable impulsar políticas públicas orientadas a garantizar su bienestar integral, fortalecer su resiliencia y propiciar entornos seguros para su desarrollo.

La violencia ha dejado heridas profundas en la sociedad y advirtió que no debe normalizarse ni permitir que el miedo limite la vida cotidiana de las familias, especialmente de niñas, niños y adolescentes", expresó.

Elizabeth Montoya Ojeda regresó a sus funciones cómo legisladora al Congreso de Sinaloa Foto: Especial

Por esa razón, adelantó que Movimiento Ciudadano impulsará iniciativas enfocadas en la protección de la salud mental en entornos educativos, como la implementación de protocolos de seguridad en escuelas que permitan activar modalidades de educación mixta o a distancia en situaciones de riesgo, así como el fortalecimiento de programas de prevención, detección y atención de afectaciones emocionales en estudiantes, con apoyo de profesionales especializados y capacitación de las y los docentes.

Montoya Ojeda aseguró que su regreso representa una oportunidad para continuar aportando desde el ámbito legislativo a la construcción de un mejor estado, tras haber vivido momentos personales complejos al igual que muchas familias sinaloenses ante el contexto de inseguridad que se viven en la entidad.

Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix fueron atacados a balazos el pasado 28 de enero, antes de llegar a la sede de Movimiento Ciudadano, en el centro de la ciudad, pero uno de sus escoltas alcanzó a repeler la agresión y trasladarlos a distintos hospitales.

Montoya Ojeda perdió un ojo en el ataque, y Torres Félix todavía no se recupera, pero el Congreso del Estado rechaza llamar a su suplente, esperando a que mejoré su estado de salud. Además de Diputado local, Sergio Torres era líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, pero su partido decidió nombrar a otro dirigente, para ir preparando las elecciones del próximo año en la entidad.

Elizabeth Montoya Ojeda regresó a sus funciones cómo legisladora al Congreso de Sinaloa Foto: Especial

jcp