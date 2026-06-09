Alertan que Mundial 2026 podría disparar riesgos de trata infantil en México

Mientras la atención del país se concentra en la organización del Mundial de Futbol 2026, organizaciones dedicadas a la protección de la infancia advirtieron que el evento también podría traer consigo un aumento en los riesgos de violencia y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Representantes de más de 20 organizaciones civiles señalaron que los grandes eventos deportivos suelen generar condiciones que favorecen distintos tipos de violencia debido al incremento del turismo, la movilidad de personas, las reuniones masivas y el consumo de alcohol.

La preocupación no se limita únicamente a posibles casos de trata de personas vinculados al turismo sexual. Las organizaciones alertaron que una parte importante de las agresiones ocurre dentro de los propios hogares.

Durante la presentación de la campaña “Infórmate, Empatiza y Protege”, Paulina Amozurrutia llamó a colocar la seguridad de la infancia en el centro de la conversación pública rumbo a la justa deportiva.

De acuerdo con cifras expuestas por los especialistas, siete de cada diez agresores sexuales forman parte del entorno cercano de las víctimas y se estima que cuatro de cada diez niños y seis de cada diez niñas sufrirán algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años.

Valeria González Ruiz, coordinadora de asuntos públicos de Early Institute y del programa Alumbra, explicó que aunque la dimensión real del problema es difícil de cuantificar debido a la baja denuncia, experiencias internacionales muestran incrementos de violencia durante eventos deportivos de gran magnitud.

Citó estudios realizados en otros países que documentaron aumentos en agresiones asociadas a contextos de celebración masiva y alta concentración de personas. Las organizaciones también hablaron sobre el riesgo de explotación sexual infantil relacionada con el turismo.

Daniela Tapia, cofundadora de Fundación Libera México, recordó que México enfrenta desde hace años problemas vinculados a la explotación sexual de menores y consideró que la celebración del Mundial obliga a reforzar las medidas de prevención.

La preocupación no se limita únicamente a posibles casos de trata de personas vinculados al turismo sexual. Especial

Sin embargo, los especialistas insistieron en que el principal foco de atención debe mantenerse también dentro de los hogares.

Dafna López, representante de la organización ILAS, señaló que durante los partidos y festejos muchas niñas y niños permanecen sin supervisión adecuada mientras los adultos concentran su atención en las celebraciones.

Cuando hablamos de trata parece que es un problema que está afuera, pero también debemos pensar en los niños que se quedan en casa y que pueden quedar expuestos a situaciones de violencia”, dijo

“Infórmate, Empatiza y Protege”

Ante este panorama, las organizaciones lanzaron la campaña “Infórmate, Empatiza y Protege”, una estrategia nacional que reúne materiales de prevención, guías para familias, escuelas y empresas, herramientas para identificar señales de riesgo, información sobre violencia digital y mecanismos de reporte.

La iniciativa funciona a través de un código QR que concentra recursos gratuitos desarrollados por más de 20 organizaciones especializadas en la protección de la infancia.

Además de la difusión de campañas de sensibilización, el objetivo es ofrecer rutas claras para prevenir, detectar y denunciar posibles casos de violencia o explotación sexual infantil.

Los colectivos hicieron un llamado a autoridades, medios de comunicación, empresas y ciudadanía a no minimizar las señales de alerta y a asumir la protección de niñas, niños y adolescentes como una responsabilidad compartida.