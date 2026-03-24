¡Alerta en Tamaulipas! Manchas de chapopote a 100 km podrían llegar a playa Miramar

La Asociación Civil del Sistema Nacional de Rescate y Emergencia de Tampico alertó a las autoridades federales sobre el riesgo que corren las playas del sur de Tamaulipas, luego de detectarse, a poco más de 100 kilómetros de distancia, manchas de chapopote pertenecientes al derrame registrado en Veracruz y Tabasco, en el Golfo de México.

Margarito Rodríguez Nájera, presidente general de la asociación, advirtió que existe un 50 por ciento de probabilidad de que esos residuos alcancen la playa de Miramar, uno de los destinos turísticos más importantes de la entidad.

Explicó que actualmente realizan trabajos diarios de limpieza en la playa de Tamiahua, Veracruz, ubicada a solo 100 kilómetros de las costas tamaulipecas y que las labores, que comenzaron el sábado pasado cuando se empezaron a detectar los primeros residuos, se efectúan con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México.

“Todos los días se recorren 4 kilómetros de playa para hacer la limpieza”, explicó Rodríguez Nájera.

Detalló que diariamente se retiran tres camiones cargados con hidrocarburo.

“Si le sumas que en cada camión se carga 12 toneladas de sustancia de hidrocarburos, y si nos ponemos en un punto neutral de que cada uno tiene siete, podríamos estar hablando que diariamente se está retirando 21 toneladas de desecho”, alertó el presidente de SINAREM Tampico.

“Hasta el momento, no he visto avistamientos hacia la zona de Ozuluama, Tampico Alto –playas vecinas de Miramar–; sin embargo, la última imagen satelital actualizada que tenemos es de que la corriente de mar es de punta al norte”, advirtió.

Rodríguez Nájera analizó dos panoramas sobre el problema que podría enfrentar Tamaulipas.

“Somos personas que de una u otra manera conocemos las corrientes y por la experiencia que podemos dar. En síntesis, contamos con la probabilidad de un 50% de que llegue la mancha a la playa de Madero, y hay un factor que nos podría ayudar por lo menos a contenerlo unos días, que vendría siendo los vientos del norte”, explicó.

Dos escenarios ante los vientos del norte

En el primer panorama, la entrada de un “evento norte” (proveniente de Canadá) podría retrasar la llegada de las manchas de hidrocarburo a las costas de Tamaulipas, justo durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“Este tipo de fenómenos meteorológicos duran pocos días, por lo que la esperanza de que no llegue se acorta”, señaló.

Agregó que también existe una ventaja momentánea: la playa Miramar cuenta con un kilómetro y medio de malecón, el cual podría funcionar como barrera.

Consideró un par de semanas, y después de que termine la Semana Santa se podría tener el avistamiento; “si es que sigue la fuga de hidrocarburo se vendría hacia Tampico, sería la única manera de que nos podamos salvar… por lo menos en ese tiempo (vacaciones) y no haya problemas de salud en el turismo”, explicó.

El segundo escenario, dijo, es que si “el evento norte” tampoco alcanza la zona sur del estado, en una semana se estaría presentando la mancha de chapopote.

“Como sabemos, los vientos provienen del norte del continente y empujarían los residuos hacia el sur del golfo, pero hay que recordar que el golfo también tiene una curva larga y en ocasiones los eventos norte llegan hasta la mitad del golfo, es decir, cerca de Soto la Marina o mismo Matamoros y se desvían rumbo a Yucatán, Cuba y ahí estaríamos considerando el riesgo de la llegada del desecho”, advirtió.

Exigen sanción a responsables de derrame

Rodríguez Nájera señaló que, como asociación civil, no pueden hacer mucho, pero la información recabada ya fue entregada a las autoridades correspondientes, pues aseguró que las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, contrastan con lo que realmente se está viviendo.

Advirtió que en esta misma semana personal de Greenpeace se presentará en Veracruz para exigir a las autoridades competentes supervisar, regular y reparar los impactos en el ecosistema marino y costero.

En un comunicado emitido a través de sus cuentas oficiales, Greenpeace exigió a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos como medida precautoria, transparentar las fuentes de origen y sancionar a los responsables.

Monitoreo estatal y federal

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas informó que las autoridades estatales, en coordinación con la Federación, realizan un monitoreo sobre el derrame para analizar su posible impacto en las playas de la entidad.

Karl Heinz Becker Hernández, titular de la dependencia, informó que las otras instituciones involucradas son la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Ayer se realizaron recorridos en las costas de Tamaulipas, y se continuarán haciendo este día.