Alcaldes detenidos de Morelos se reunieron con “El Barbas”, operador del CDS

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Autoridades municipales y estatales de Morelos, entre ellas alcaldes y ex alcaldes, se reunión con Júpiter Araujo Benard, alias “El Barbas”, operador regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de la entidad, lo que llevó a su detención, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las investigaciones establecen que una persona, señalada como operador político de la actual gobernadora de la entidad, Margarita González Sarvia, también tuvo encuentros con El Barbas, sin que se revelarán más detalles.

A Araujo Bernard se le señala, además, como operador del Cartel de Sinaloa en los estados de Zacatecas y Baja California, con contactos en presidencias municipales de ambas entidades.

“Sí tiene que ver con estas personas que menciona, hay un video, recordemos, en junio del año pasado en donde salen con otro líder delincuencial”, indicó García Harfuch, en conferencia.

En conferencia, el funcionario presentó los resultados de la Operación Enjambre en el estado de Morelos, lo que llevó al cumplimiento de seis órdenes de cateo y aprehensión en contra de autoridades municipales de Morelos, relacionados con diversos delitos y vínculos con el crimen organizado.

“Órdenes de cateo en seis domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos, entre ellos, presidentes municipales en funciones, expresidentes municipales, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas con extorsión, así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada.

“Esta línea de investigación forma parte de las indagatorias para determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas”, explicó el titular de la SSPC, García Harfuch.

Reproducir Alcaldes detenidos Morelos

El funcionario confirmó que fueron detenidos Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan por la coalición PRI-PAN-PRD-RSP (Redes Sociales Progresistas); e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, del PAN, quien fue detenido en Querétaro.

También se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de Cuautla, en la gestión de PAN y Movimiento Ciudadano.

Fueron detenidos Arisbel Rubi Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata por Morena a la alcaldía de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, oficial mayor de Cuautla, y Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla, vinculado con el Partido Encuentro Social de Morelos.

García Harfuch confirmó que está pendiente la captura de Jesús Corona Damián, actual presidente municipal de Cuautla por la coalición PRI-PAN-PRD-RSP, quien presuntamente también estuvo en la reunión con El Barbas.

32 bloqueados por la UIF

El titular de la SSPC indicó que, como parte de estas investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 32 personas de Morelos, relacionadas con la red de operación con el Cartel de Sinaloa.

“Adicionalmente, la UIF incluirá en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos: 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos.

“Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad, a quien habrían brindado facilidades de operación”, dijo García Harfuch.