Sheinbaum analiza con Brugada últimos preparativos para el Mundial 2026

A 22 días del arranque del Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y funcionarios del gabinete federal para evaluar los últimos preparativos previos al torneo.

A Palacio Nacional acudieron la tarde de este miércoles, los secretarios de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva; de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; del Bienestar, Leticia Ramírez; y la coordinadora del gobierno federal con la FIFA, Gabriela Cuevas.

Del gabinete de la capital de la República arribaron el secretario de Gobierno, César Cravioto; de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; de Turismo, Alejandra Frausto; de Protección Civil, Myriam Urzúa; y de Atención Ciudadana, Tomás Pliego.

La reunión más reciente para evaluar los preparativos para el desarrollo del Mundial sucedió el 4 de mayo.

De forma paralela, en el Zócalo de la Ciudad de México se construyen las estructuras que conformarán el FIFA Fan Fest.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en que el operativo de seguridad Kukulcán, que se desarrollará durante el Mundial de ha afinado durante los recientes encuentros de fútbol correspondientes a la Liguilla del fútbol mexicano.

Además, se han puesto en marcha recientemente el tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; y la modernización del Tren Ligero, de Taxqueña al Estadio Azteca.

En tanto, en la Ciudad de México se realizan a marcha forzada los trabajos para concluir la renovación de la Línea 2 del Metro y de la calzada flotante que conectará Tlaxcoaque con Chabacano. El Mundial será inaugurado el 11 de junio en el Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Ciudad de México.

Sheinbaum descarta asistir al inicio del Mundial

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no acudirá a la inauguración del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio próximo, y que no asistirá a ninguno de los encuentros que se jueguen en territorio mexicano.

La titular del Ejecutivo adelantó que junto con la FIFA se plantea una reunión con los jefes de Estado que acudan a la inauguración del Mundial, la cual podría desarrollarse en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

La FIFA tiene planteado un evento, nos pidieron rentado, porque se renta, el área de afuera del Castillo de Chapultepec. Me invitaron a asistir, no sé si vaya a asistir o no, la verdad.

Pero buscaremos, si vienen jefes de Estado que se sientan bien recibidos en México y que tengan todo el apoyo por parte del gobierno para que puedan asistir a los partidos, y también, si lo desean, y nosotros, poder aprovechar para poder hablar con muchos de ellos”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo puntualizó que la mañana del lunes le fue entregada la carta en la que Felipe VI, Rey de España, confirmó su asistencia al encuentro entre la selección de ese país y Uruguay, el 28 de junio en la ciudad de Guadalajara.

Recalcó que con España no se rompieron relaciones, sino que se tuvo un desencuentro, y ambos países han trabajado en la normalización de las relaciones diplomáticas.

Ahora el rey de España plantea venir a un partido en donde va a jugar la selección española, es un momento distinto. Tiene que seguir, porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México.

“Nunca se rompieron las relaciones. Nunca. Las relaciones diplomáticas. Las relaciones económicas, comerciales, siempre estuvieron. Lo que hubo fue un momento de visión distinta y nosotros reivindicamos nuestra visión. Y de parte de ellos hubo un acercamiento a reconocer lo que decíamos y de parte de nosotros un reconocimiento de que ellos están visualizando y hablando de manera distinta de lo que fue el periodo de la llamada conquista española”, comentó la presidenta.

Nunca se rompieron las relaciones. Nunca. Las relaciones diplomáticas. Las relaciones económicas, comerciales, siempre estuvieron. Lo que hubo fue un momento de visión distinta y nosotros reivindicamos nuestra visión. Y de parte de ellos hubo un acercamiento a reconocer lo que decíamos y de parte de nosotros un reconocimiento de que ellos están visualizando y hablando de manera distinta de lo que fue el periodo de la llamada conquista española”, comentó la presidenta.

jcp