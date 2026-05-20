Detienen a alcalde de Atlatlahucan y exalcalde de Yecapixtla en Morelos; los acusan de extorsión

En un nuevo golpe de la Operación Enjambre en Morelos, autoridades federales cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión, entre ellas contra Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, expresidente municipal de Yecapixtla, anunció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Las detenciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y en cuyo operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, a partir de información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con García Harfuch, las órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como parte de las investigaciones relacionadas con redes de extorsión en Morelos.

Las autoridades continúan con las diligencias para cumplimentar una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla.

La Operación Enjambre ya había tenido despliegues previos en Morelos. En marzo de 2026, autoridades estatales informaron la detención de funcionarios municipales de Amacuzac por el delito de extorsión agravada, como parte de acciones coordinadas contra este delito.

En enero, el gobierno de Morelos también reportó detenciones relevantes en Cuautla y Yecapixtla relacionadas con extorsión agravada a comercios, cobro de “derecho de piso” y agresiones contra negocios y transporte.

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