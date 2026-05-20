Morelos anuncia medidas tras capturas de alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla

La Operación Enjambre volvió a colocar a Morelos en el centro de la estrategia federal contra la extorsión y la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales. Este miércoles fueron detenidos Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Jesús “N”, alcalde de Cuautla; así como Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, además de una mujer cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con apoyo de información de inteligencia federal.

Las capturas forman parte de la continuidad de la llamada Operación Enjambre, una estrategia enfocada en investigar a funcionarios públicos presuntamente relacionados con estructuras criminales y delitos de alto impacto.

Gobierno de Morelos respalda operativo federal

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, emitió un posicionamiento institucional a través de su cuenta oficial en X, donde expresó respaldo a las acciones del Gobierno federal y aseguró que el estado dará acompañamiento a los municipios afectados para preservar la gobernabilidad.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el anuncio de que las sindicaturas asumirán temporalmente las funciones de gobierno en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal.

La mandataria estatal sostuvo que el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar afectaciones administrativas mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Operativo contra la extorsión

El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre”, informaron autoridades federales sobre las detenciones.

Las cuatro órdenes de captura fueron emitidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aunque hasta ahora las autoridades no han detallado públicamente los delitos específicos que se imputan a cada uno de los funcionarios detenidos.

La participación coordinada de la FGR, SSPC, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia refleja la dimensión federal que han tomado las investigaciones sobre posibles nexos entre autoridades municipales y organizaciones criminales.

Video con líder del Cártel de Sinaloa detonó todo

Las detenciones ocurren después de meses de investigaciones iniciadas tras la difusión de un video en febrero de 2025.

En las imágenes, de aproximadamente 40 segundos y difundidas en redes sociales, aparecían los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, identificados como Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, compartiendo una mesa con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa con operaciones en la región oriente de Morelos.

El material audiovisual también mostraba la presencia de hombres armados alrededor del encuentro.

Tras la difusión del video, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de investigaciones contra un alcalde, un secretario de Ayuntamiento y otros funcionarios que aparecían en las imágenes.

Contraste entre campañas políticas y acusaciones

El caso provocó impacto político debido a que ambos alcaldes habían construido parte de sus campañas bajo discursos centrados en la seguridad pública y el combate a la delincuencia.

El alcalde de Atlatlahucan había prometido combatir delitos como el cobro de piso, mientras que el presidente municipal de Cuautla utilizó durante su campaña el lema: “De la seguridad me encargo yo”.

Las detenciones ahora colocan bajo escrutinio las relaciones entre autoridades municipales y grupos criminales en la región oriente de Morelos, una zona históricamente golpeada por disputas entre organizaciones delictivas.

Morelos ya estaba bajo vigilancia

La operación federal tampoco surge de manera aislada. En marzo pasado, autoridades de Morelos informaron sobre la captura de tres funcionarios del municipio de Amacuzac, investigados por el delito de extorsión agravada.

Ese antecedente fortaleció las líneas de investigación federales relacionadas con posibles redes de extorsión en las que presuntamente participarían servidores públicos municipales.

La inclusión de Morelos dentro de la estrategia nacional antiextorsión refleja la preocupación del Gobierno federal por la infiltración criminal en estructuras de gobierno local.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es una estrategia de investigación enfocada en servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales o delitos graves.

Su antecedente más visible ocurrió en el Estado de México, donde las fiscalías lograron sentencias contra 20 personas con penas acumuladas superiores a mil 146 años de prisión por delitos como homicidio, secuestro, desaparición forzada, evasión y extorsión.

Las autoridades federales consideran que este modelo de investigación permite desarticular redes criminales que operan desde instituciones públicas.

Las próximas horas serán clave para definir la situación jurídica de los funcionarios detenidos y determinar si existen nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con las investigaciones en la región oriente de Morelos.

Hasta ahora, las autoridades mantienen reserva parcial sobre el expediente y no han confirmado si existen más funcionarios bajo investigación.

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