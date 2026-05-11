Modificación al calendario escolar no fue solicitado por maestros: CNTE

La modificación del calendario escolar de educación básica, media básica y bachillerato no fue solicitada por los docentes, aseguró Isael González, secretario general de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al ingresar a Palacio Nacional.

La sección 7 de la CNTE es la primera en reunirse con la titular del Ejecutivo desde hace un año, luego de que esa central sindical bloqueara el paso a Palacio Nacional para exigir el diálogo directo con Sheinbaum

González afirmó que el encuentro es para solucionar temas locales como apertura de plazas, pago de electricidad, y reparación de los planteles, y reiteró que por parte de ese sindicato no se planteó la modificación del calendario escolar por razones del clima o para facilitar la realización del Mundial de Futbol.

Solo decimos, muy preciso, porque dijeron que es una demanda de los maestros y padres familia. No sé si es demanda de ustedes como padres familia, pero de nosotros los maestros no pedimos más vacaciones, pedimos que se puedan resolver las necesidades.

Así como se agilizó el adelantar calendario, que se agilice la creación de plazas, que se agilice la defensa de la educación pública en los hechos, es decir, que haya mayor infraestructura, que haya mobiliario, que haya apoyo para los uniformes y calzados de los alumnos”, sentenció González.

El encuentro de este lunes se pactó el pasado 1 de mayo, cuando los integrantes de esa central cerraron durante varias horas el acceso al Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas.

Tras el acuerdo para reunirse, los profesores permitieron el paso de la comitiva de la presidenta al Aeropuerto. Los integrantes de la CNTE ingresaron a Palacio Nacional a las 16:15 horas. El Secretario de Educación, Mario Delgado, arribó a pie a Palacio Nacional a las 16:50 horas.

jcp