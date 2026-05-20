Alarma en secundaria de Saltillo: maestro se autolesiona dentro del plantel

Un día normal de clases se trastocó en una secundaria luego de que un maestro presuntamente se autolesionara al interior del plantel educativo en Saltillo, Coahuila.

El hecho se registró la mañana de este miércoles en la Escuela Secundaria General número 21 “Javier Luis Cabello Siller”, en la colonia Mirasierra, al oriente de la capital del estado.

Fueron compañeros del docente quienes solicitaron el apoyo al sistema de emergencia 911.

El reporte generó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y de paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes, tras estabilizar al maestro, lo trasladaron al Hospital del ISSSTE para su atención.

La Secretaría de Educación informó que se activaron los protocolos para la atención del maestro, quien se reporta estable.