Detienen a estudiante por disparar arma de fuego en secundaria 18 de Cuernavaca

Un momento de pánico se vivió la mañana de este miércoles en la Secundaria Número 18, ubicada en la colonia Ciudad Chapultepec, cuando un estudiante de tercer grado fue detenido por elementos de la policía tras presuntamente realizar una detonación de arma de fuego al interior del plantel.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante el horario de clases. Fueron los propios maestros de la institución quienes, alarmados tras escuchar el fuerte estruendo de un disparo dentro de las instalaciones, solicitaron la presencia inmediata de las autoridades.

Al llegar al lugar y revisar la situación, los agentes policiacos lograron ubicar y asegurar al alumno, identificado extraoficialmente como "Milton", quien presuntamente portaba el arma de fuego con la que se realizó la detonación.

Presumió el arma en redes sociales

Compañeros del adolescente detenido aseguraron que días antes el menor compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparecía portando la misma arma de fuego.

Posteriormente, cumplió con llevar el artefacto a las instalaciones de la escuela.

Tras el reporte de emergencia, la zona de Ciudad Chapultepec presenció un fuerte operativo. El adolescente fue trasladado de inmediato por las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, las autoridades escolares determinaron la suspensión total de clases, por lo que los alumnos fueron retirados como medida preventiva mientras la policía atendía la situación.

Además se realizó el aseguramiento de la zona, por lo que hubo un despliegue de elementos de seguridad en los alrededores del plantel. Hasta ahora, las autoridades no han reportado si alguna persona resultó lesionada debido al disparo de arma de fuego.

vjcm