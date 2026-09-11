Afilan "tijeretazo" al presupuesto del INE; se definirán los recortes, adelanta Monreal

El apretón al INE ya se adelantó para 2027 y se la recortarán “lujos innecesarios”. En la Cámara de Diputados adviertieron que no se aprobará el incremento de recursos, de casi 90% respecto a este año, que solicitó el árbitro electoral.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que será el propio Órgano Interno de Control (OIC) del INE el que deberá analizar en qué rubros puede recortar gastos, “sin que se ponga en riesgo la organización de la elección” del 2027.

“Le he solicitado al Órgano Interno de Control, que es facultad nombrarlo nosotros, en el caso de órganos autónomos, y de aquí surgió por unanimidad el titular del OIC que me hiciera una tarjeta para ver en qué rubros puede disminuirse el gasto sin que se ponga en riesgo la organización del proceso electoral”, dijo el presidente de la Jucopo en entrevista.

Para 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto total de 42 mil 274.5 millones de pesos, lo que representa un incremento del 87.6 por ciento, en comparación con lo aprobado en 2026, que fue de 10 mil 842 millones de pesos.

Una vez que el OIC entregue la lista de los rubros en los que se podrán hacer los ajustes, “lo aplicaremos en el presupuesto”, remarcó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Baja.

Se atacará, dijo, "gastos superfluos, excesivos y que se ostenten como gastos innecesarios. Ahí vamos a ajustar”.

Será el OIC el que determine qué se considerará un “gasto superfluo”, agregó.

En ese sentido se pronunció el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, quien enfatizó que se tienen que revisar los rubros donde sí se podrían hacer recortes; y se pronunció por cuidar que esto no afecte la operación del órgano electoral.

“Vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país y no podemos recortar y dejar de garantizar que el INE pueda hacer su función de árbitro como la debe de hacer. Eso sí, sin lujos innecesarios, pero sí que garanticen la viabilidad de todo el proceso electoral”, recalcó.

Al respecto, el presidente de la Jucopo acotó en entrevista que este recorte no mermará la operatividad del INE en 2027, cuando se renovarán 19 mil 609 cargos en 31 entidades, entre ellos, 17 gubernaturas.

“Precisamente quien sabe de eso es el Órgano Interno de Control, que son expertos y que saben muy bien dónde pueden disminuir gastos. Quien va a hacer la propuesta de ajuste es el órgano interno y nosotros lo vamos a revisar para dar la última palabra”, dijo Monreal.

“¿Les van a decir recórtate tú antes de que yo te meta tijera?”, se le interrogó, a lo que el presidente de la Jucopo respondió que “a pesar de que el Órgano Interno de Control depende del Congreso, éste tiene una obligación de vigilar el gasto del INE y en esa razón tienen autoridad para proponernos un ajuste”.

“Y lo vamos a hacer”, remarcó.

En tanto, Raúl Bolaños-Cacho destacó que le corresponde a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminar el tema, durante la discusión de la Ley de Egresos 2027 y el Pleno, en última instancia, tendrá que avalar dicho recorte.

“Lo que sí es que ese presupuesto debe garantizar que el INE haga su labor durante todo este año electoral de manera eficiente y que también sea rápida para que en el momento que haya resultados electorales no haya lugar a dudas de los resultados”, remachó el legislador ecologista.

Presupuesto: ninguna cifra está escrita en piedra

Ricardo Monreal aseveró que, a pesar de que es un presupuesto realista, ninguna cifra está escrita en piedra, y que, a partir del próximo lunes 14 de septiembre, se instalará de forma permanente la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto para atender y revisar posibles recortes a otras dependencias u órganos autónomos.

Precisó que, en más del 80%, el PEF 2027 “será inamovible”.

Uno de los rubros que no se tocará, aseveró, será el de gasto social, que prevé un fondo de más de 1.02 billones de pesos. Del total, poco menos de la mitad, 543 mil 498 millones de pesos, se prevé destinar al pago de la Pensión a Adultos Mayores.

“Es un presupuesto realista, pero que está cubriendo lo indispensable para el país. Y es inamovible en más del 80 %, porque son salarios, sueldos, mantenimiento de obras, política social, educación, salud”.

“Se trata de un porcentaje muy pequeño el que puede ser susceptible de movimiento. Lo digo con toda responsabilidad”, concluyó en entrevista, tras inaugurar el Foro Modelo Parlamentario Universitario del Tec de Monterrey, llevado a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.