Sheinbaum cuestiona presupuesto del INE; califica de "excesivo" el monto de 47 mil millones de pesos

Luego de la participación de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la ceremonia de inauguración de la jornada electoral 2026-2027 en el INE, la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó que hubiera una intromisión del Poder Ejecutivo.

La secretaria de Gobernación recibió una invitación del INE y fue, como parte del Ejecutivo al inicio de la celebración”

Al realizar su conferencia matutina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria federal, aclaró que la presencia de la titular de Gobernación fue parte de un acto protocolarios y que también fueron invitados los titulares de los otros poderes de la Unión.

Estuvo ahí también, la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. No fueron los titulares porque tenían sesión, pero digamos, son todos los poderes, también el Poder Judicial estuvieron invitados”, refirió.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE que explique sobre el cambio de color rosa mexicano, previo a la próxima jornada electoral.

El INE tendría que explicar por qué cambiaron de color, no se entiende. No tengo información de cuál fue el argumento para cambiar el color del INE, previo a la elección, ya iniciada la jornada. Sería muy bueno que la presidenta del INE o los consejeros aclararan todas estas dudas para que no haya ninguna duda del proceso electoral de 2027”, señaló.

Claudia Sheinbaum cuestionó el monto de 47 mil millones de pesos planteado por el Instituto Nacional Electoral para 2027 y consideró que la cifra es excesiva. La presidenta argumentó que, al tratarse de un proceso electoral con características similares al de 2024 y tomando en cuenta el efecto de la inflación, el gasto debería ubicarse alrededor de los 37 mil millones de pesos.