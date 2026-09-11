Rechazan en San Lázaro injerencia del gobierno en arranque del año electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la ceremonia de inicio del año electoral 2027; sin embargo, la mandataria envió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en su representación, situación que provocó diversas interpretaciones sobre una posible injerencia en el proceso electoral.

Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que esta asistencia no es una señal de injerencia por parte del Ejecutivo federal, sino que se trata de una coordinación institucional “que no quita la autonomía” al INE.

Recibimos invitaciones los titulares de los distintos poderes para acompañar en la ceremonia de apertura del proceso electoral. Por la Cámara de Diputados, fue el vicepresidente Sergio Gutiérrez Luna; del Senado de la República vi que estuvo la vicepresidenta Verónica Camino, la secretaria de Gobernación supongo que fue en representación del Ejecutivo”, dijo en entrevista posterior a su participación en el Foro Modelo Legislativo Universitario.

Foto: Especial

Yo creo que en este tipo de actos debe haber una coordinación institucional, al final del día en cualquier sistema democrático existe esa coordinación institucional y eso no quita la autonomía del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

Agregó que se trató de una “ceremonia institucional”, con la representación de los tres poderes y con la presencia de los partidos políticos.

“Estuvieron los dirigentes de todos los grupos, de todos los partidos políticos. Y el INE, como árbitro, debe garantizar que haya total autonomía, que lo está garantizando, pero también una coordinación institucional con los distintos entes de gobierno”, afirmó.

Foto: Especial

No hay ninguna lectura de injerencia ni tampoco habrá de parte del gobierno interferencia, creo yo. Conozco a la secretaria Rosa Icela. Es una mujer comedida, pulcra, republicana y nunca se prestaría una maniobra, injerencia indebida o ilegal en el proceso electoral 2027”, remarcó el Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Insistió en que la presencia de la secretaria de Gobernación, se trató de una cortesía política que “no le resta ni le quita autonomía al INE, ni el INE va a aceptar ningún tipo de injerencia de nadie”.