Claudia Sheinbaum descarta que retiro de visas impida candidaturas

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el retiro de visas estadounidenses sea motivo para impedir una candidatura en el proceso electoral del 2027.

Al realizar su conferencia matutina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria federal argumentó que la decisión del retiro de visas corresponde exclusivamente al gobierno de Estados Unidos.

Únicamente, si las autoridades del país vecino otorgan pruebas sobre posibles actividades delictivas, podría considerarse.

Si tiene visa o no tiene visa, no tiene nada que ver con la elección. Es un asunto del gobierno de Estados Unidos en sus atribuciones para dar visa a una persona o no. En caso de que muestre alguna prueba que tengan que ver con un asunto delincuencial, pues lo tomarán en cuenta las instituciones mexicanas, de acuerdo con nuestra legislación”, señaló.

En su intervención, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, coincidió con la jefa del Ejecutivo, al señalar que, en los casos de investigaciones y sanciones impuestas por Estados Unidos, el análisis se realizará con la información que tengan las autoridades mexicanas.

Foto: Presidencia

Luisa María Alcalde indicó que las autoridades de justicia trabajan en una metodología única, para evaluar el posible riesgo de que aspirantes tengan vínculos con organizaciones criminales.

Señaló que participan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y áreas de inteligencia.

La funcionaria federal explicó que dicho mecanismo permitirá que los partidos políticos entreguen, voluntariamente, al INE listas de sus posibles candidatos para que sean sometidos a revisión antes de las postulaciones.

Preparan mapa de riesgos en elecciones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal elabora un mapa de riesgos para el proceso electoral de 2027, con el que determinará las de riesgo del país, además se reforzará la participación de la Guardia Nacional.

Foto: Presidencia

La mandataria federal explicó que el Gabinete de Seguridad trabaja en la identificación de las regiones donde podrían presentarse mayores problemas durante las elecciones.