El Aeropuerto Internacional de Tulum "Felipe Carrillo Puerto" mantiene sus operaciones normalidad 

El Grupo Mundo Maya aclaró que la suspensión temporal de operaciones por parte de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Tulum responde de manera exclusiva a estrategias comerciales por la temporada baja, una práctica habitual en la industria de la aviación comercial.

La administración precisó que el resto de las aerolíneas nacionales e internacionales entre ellas Delta Airlines, United Airlines y American Airlines mantienen sus vuelos de manera habitual. Asimismo, estas compañías proyectan un crecimiento del 93% en sus operaciones internacionales para la temporada alta (noviembre de 2026 a marzo de 2027), al pasar de 552 a 1,064 operaciones.

A esta oferta se sumará la reactivación de rutas por parte de las aerolíneas canadienses Air Canada, WestJet y Air Transat del 24 de octubre a marzo de 2027, estimando más de 710 vuelos internacionales en dicho periodo.